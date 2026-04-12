12 Nisan 2026 MUSTAFA ÇULCU













Kırmızıyı vermedi Kendisini nasıl bir maçın beklediğinin analizini Ali Yılmaz yapamamış. Daha ilk 3 dakika içinde Dorukhan'ın Talisca'ya ve Furkan'ın Guendouzi'ye faulleri her şeyi belli etti ama o yine maçı okuyamadı, çözemedi. Faul ve kart hataları yaptı.

En büyük hatası toptan sonra Makarov ile Guendouzi temaslı oldukları anda Makarov rakibini kafa ile itmiyor aleni kafa atıyor.

Kırmızı kart olmalıydı. Sokak kültüründe kafa atarsan ya burun kırarsın ya iki diş dökersin futbolda illa böyle olması gerekmez.

Birilerine basit gelebilir lakin bu kafa kırmızı karttır. VAR'ın da futbol bilgisi yetmedi, çözemedi, devreye girmedi.

Kayserispor teknik direktörü işi çözdü ikinci yarı Makarov'u oyundan aldı.

Hakemlere tokat gibi bir ders verdi.



Kalesinden çıkıp olay yerine gelen Ederson'a çıkan sarı kart doğru. İlk yarı biterken Brown'a kontrolsüz giren Katango'ya çıkmayan net bir sarı kart var. Hakem önce elini cebine götürdü ne hikmetse (!) sonradan vaz geçti!

Ali Yılmaz bu performansı ile modern hakemlik prototipi mi veya doğru ellerde mi? Hayır.

Hakemlikte oyunu hissetmek kartları ne zaman hangi hallerde vereceğini bilmek gerekir. F.Bahçe farklı galip geldi ya hakem konuşulmayacak toz kalkmayacaktır.

Ancak hakemin eksiği çok. Bir kere faul ve kart standardı yok. Sabredelim belki 2032'ye yetişir ya da yetiştirirler.



BU LİGİN HAKEMİ DEĞİL



Mehmet Türkmen yer alma, pozisyon takibi, oyun okuma, hareketlenme, fauller, kartlar konusunda hiç gelişim gösteremeyen bir hakem. Koşacağı yerde duruyor duracağı yerde koşuyor. Saha içinde tuhaf aksiyonlar gösteriyor ve pandomim sanatçısı gibi beden dili kullanıyor. İlk yarıyı bitiriş şekli tam bir skandal.

Maçın üzerinde kendi kurallarını uygulama bu derece ego ve kibirli hakemlik yapma gücünü ona kim veriyor merak ediyorum? Nwaiwu ceza alanı içinde topa elle temas edince Alanyaspor lehine VAR'dan doğru bir penaltı kararı geldi.

2 numaralı yardımcı 3 metre geride kalmış. Güven elle oynadı diye ilginç bir bayrak kaldırıyor! Hakemin performansını UEFA'dan bir scout izlese bırakın FIFA kokartını 'Bu ligin hakemi değil' diye rapor verir ki bize göre de öyle zaten.