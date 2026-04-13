Buruk yüzünden

Galatasaray, hocası Okan Buruk'un gereksiz yere yarattığı Kocaelispor gerginliği nedeniyle şampiyonluk yolunda çok önemli bir yara aldı. Göztepe galibiyetinden sonra Kocaeli'ye karşı intikam meşaleleri yakan Okan Buruk, yüzünden Galatasaray ağır bir bedel ödedi. H H H

Bir teknik adam, rakibi için böyle bir sorumsuz açıklama yapar mı? Kocaelili oyuncular, maç boyu hırslı oynadılar, Galatasaray'a pozisyon vermemek için canlarını dişlerine taktılar. Ayrıca Okan hocanın sanki maçı kazanmış gibi İlkay Gündoğan- Gabriel Sara ikilisi ile orta sahayı kurması, Galatasaray'ın pozisyon üretmesini engelledi. İsmail Jakobs'un mükemmel ortası ile Leroy Sane'nin attığı gol dışında akılda kalan Gabriel Sara'nın iki pozisyonu var. Çünkü Barış Alper Yılmaz, santrforda verimli olamadı, Okan hoca hızından gücünden ve çabukluğundan faydalanmak için Barış Alper Yılmaz'ı kanatta bile oynatmayı düşünmedi. İlkay'ın orta sahada oyundan düştüğünü görmesine rağmen Mario Lemina'yı oyuna çok geç aldı. Zaten Mario Lemina ilk 11'de başlamalıydı. Teknik direktör Okan Buruk öyle bir zihinsel dağınıklık yaşıyor ki takımına ve oyuna odaklanacağına rakipleri ile uğraşmayı kendine hedef olarak kabul ediyor.

Liverpool'a karşı İstanbul'daki iki karşılaşmada 1-0'lık skoru koruyabilecek oyunu sergileyen bir Galatasaray, hocasının dağınıklığı nedeniyle Kocaelispor önünde 1-0 öne geçmesine rağmen skoru maalesef koruyamadı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk'u karşısına alıp gerekli konuşmaları yapmalı. Eğer zihinsel olarak hazır değilse mutlaka çözüm üretmeli.