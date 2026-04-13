Tansiyon

Kocaelispor ile Galatasaray'ın arasındaki gerilim, Bursaspor'la Beşiktaş arasındaki duruma evrildi gibi. Maç öncesinde her iki taraftan da sıra dışı üsluplarla tırmandırılan tansiyon maçın kalitesine olumsuz yansıdı. İlk yarıda oyunu domine eden sarı kırmızılılar ancak (o da zar zor) tek farklı üstünlükle soyunma odasına giderken Kocaelispor adeta sahada yoktu.



İkinci yarıda Göztepe deplasmanındaki kadar olmasa da öne geçme rehaveti hayli dikkat çekiciydi. Derken 71. dakikada konuk ekip cezayı kesti. Sırasıyla Lang ve Singo'yu 66'da, Yunus Akgün ve Mario Lemina'yı 75. dakikada oyuna süren Okan Buruk 81. dakikada Mauro Icardi'ye "haydi çık hepimizi kurtar" dedi. Hafta boyunca defalarca kere yayınlarda söyledim, sosyal medyadan da vurguladım; Mauro Icardi bu karşılaşmada ilk 11'de olmalıydı. Agyei'nin 83'te direkten dönen şutu tam bir kırılma anıydı. O topun ağlarla buluşması Icardi'den sihirli bir gol bekleyen tüm Galatasaraylılar'a cehennemi yaşatabilirdi. Kalan kısıtlı sürede her geçen saniye tırmanan gerilimi Kocaeli daha iyi yönetti.



Puan farkı artık sadece iki. Ankara'da çok zor bir Gençlerbirliği maçı bekliyor Okan Buruk'un Galatasaray'ını... Bu maçın sonrasıysa Fenerbahçe derbisi... Bu 180 dakikalık iki karşılaşmayı kazanamamak ligi ikinci bitirmek demek. Ligi ikinci bitirmekse bu jenerasyonun ve teknik heyetin hak etmediği ölçüde kötü bir sona maruz kalacağı anlamına gelir. Akıllarda artık tek soru var; Victor Osimhen ne zaman dönecek?