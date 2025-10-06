Tekrar söz konusu değil

Müsabakalarda takımlar 5 oyuncu değişikliğini (travmada ilave değişiklik hariç) 3 kez oyunun durduğu bir sırada yaparlar. Her iki takım aynı anda yaparsa her iki takım için de ayrı ayrı bir kez sayılır. Devre arası yapılan değişiklik bu 3 kez hakkından bağımsızdır.

G.Saray-Beşiktaş maçında 4 kez olarak bir uygulama hatasıyla kural ihlal edilmiştir. Hakem-4. hakem arasında bir anlaşmazlık yaşandı.

Daha önce ülke futbolumuzda 2020-21 sezonunda Kırşehir- Vanspor maçında ev sahibi takım böyle bir ihlal yapmıştı. Vanspor, TFF'ye müracaat etti. TFF "Kural ihlali yok hakem uygulama ihlali var" diyerek itirazı reddetmişti. Bu emsal karar kayıtlarda bulunuyor.

Derbide Yasin Kol ve ekibi uygulama ihlali yaparak kuralı çiğnediler skandala imza attılar.

Ancak olayı raporlarda kılıfına uyduracaklardır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Son kararı tabi ki TFF verecektir. Geçmişte emsal karar da olduğu için maç tekrarı söz konusu değildir. Zaten her kural hatasından maç tekrarı olmaz.

Kural hatasının sonuca ve oyunun gidişata net tesir etmiş olması gerekir.