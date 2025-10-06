Derbinin asıl kaybedenleri!

GALATASARAY, Liverpool zaferinin ardından evinde kaybetse İngiliz ekibi karşısında alınan galibiyet unutulur, oklar yine Okan Buruk'a dönerdi. Başarılı teknik adamı doğrardı sosyal medya. Bu nedenle teknik adam olarak Okan Buruk maçın kazananıdır.

SERGEN Yalçın iyi bir plan ile maça başladı ve olması gereken her şey Beşiktaş'ın lehine gelişti. Ama Sergen hoca başaramadı. 10 kişi kalmış G.Saray'a topu bırakmak nasıl bir mantık! G.Saray gol atsın diye bekledi. Derbinin kaybeden teknik adamı Yalçın'dır. Altın tepside sunulan fırsatı tepti.

SERGEN Yalçın maç sonu basın toplantısında "Takıma verdiğim direktifleri yapamadılar. Böyle konuşmamıştık. Takım ısrarla geri çekildi" yorumunu yaptı. Buradan şu çıkıyor: Beşiktaşlı futbolcularda ciddi bir güven sorunu var. Bunu aşmak da bayağı bir zaman alacak. Bir takım otomatik olarak geriye yaslanıyorsa bu bir travmadır. Kolay da tedavi edilmez.

GALATASARAY'DA Torreira müthiş bir adam. Sakatlansa da koşuyor, mücadele ve takip ediyor. Her şeyini ortaya koyuyor. Galatasaray'da bir Torreira gerçeği var ve olmasa sarı kırmızılı takım bu şampiyonlukları kolay kolay yaşayamazdı. Çok net!

MERT önemli bir kaleci olsa da Beşiktaş'ın onu yedekleme zamanı gelmiş. Maçtaki hatası Beşiktaş'ın 2 puan kaybetmesinde önemliydi. Sezon başından itibaren Süper Lig'de maç başına ortalama 1.8 kurtarış yapan Günok, 23 kaleci arasında 20. sırada yer alıyor. Bu, önceki sezonlara kıyasla belirgin bir gerileme ve güven kaybı yaratmış. Beşiktaş ocak ayında bir kaleci transferi de artık yapmalı ve B planına geçmelidir. Ersin'de de çünkü o ışık yok.

OSIMHEN çok agresif ve sert. Gol atamadığı zaman adeta çıldırıyor. Galatasaray onu tarihinin hatta Türk futbol tarihinin en büyük fedakârlığını yaparak aldı ama bu gerginlik devam ederse kırmızı kart görmemesi işten bile değil. Osimhen, hücumda takımın en önemli silahı olarak büyük bir sorumluluk taşıyor ve bu baskı, sinirlerini geriyor belli ki.

MERKEZ Hakem Kurulu, cuma günü Trabzonspor-Kayserispor maçını yöneten Ali Şansalan'ı gece 01.30'da uçağa bindirip, İstanbul'a 03.30'da indirip, 05.00'te Riva'ya getiriyor. Gündüz uyuyor ve sonra da derbiye VAR hakemi oluyor. Bunu MHK'nin yabancı danışmanları biliyor mu? Bu atama garip değil aslında ama Türkiye'deki hakemlik sisteminin kronik sorunu.

OKAN Buruk, maç sonu ihaleyi hakemlere keserken Beşiktaş taraftarı da "Yasin Kol ve Ali Şansalan yüzünden kaybettik" diye isyan etti. Ama Beşiktaş'ta hiçbir makam buna değinmedi. Bu da dikkat çeken bir durumdu.