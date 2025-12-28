Vefasızlık mı? mecburiyet mi?

Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın isteğiyle iki önemli futbolcusu Mert ve Necip'i kapının önüne koydu. Sergen Yalçın, iki futbolcudan da istediği verimi alamıyormuş. Adamlar zaten oynamıyor ki. Verim nasıl olacak!. Mert de şaşkın Necip de. Mert, ocak ayında yeni sözleşme imzaladı. A Milli Takım kaptanı ve kalecisi. Daha geçen hafta A Spor'da "Bir yere gitmiyorum. Başka planım yok" dedi. Ama Sergen Yalçın istemiyordu ve yolladı. Performansla ilgili bir durum değil konu yani! Necip zaten formaya hasretti. Bence Mert'in yanında o da yanmış! Futbol takımlarında böyle kararların alınması normal fakat tarz ve yöntem hep eleştiri konusu! Beşiktaş sıradan futbolcu muamelesi yaptığı iki değerli ismini önce kaptanlıktan aldı, sonra da kovdu. Mesela, 2 aydır Beşiktaş'a zerre kadar değer vermeyen Rafa Silva için hiçbir adım atamadı. Portekizli futbolcu, kafasına göre takılıyor. İki konu biraz farklı olabilir ama takımın huzurunu bozan, sahaya çıkıp banka soyguncusu gibi sadece gözü görünen adam orada duruyor. Sergen Yalçın önemli bir teknik adam, bir planı vardır herhalde! Şimdi şu kapıya konan iki futbolcunun durumuna bir bir bakalım:



İSVİÇRE ÇAKISI OLDU AMA YARANAMADI!

Necip Uysal, Beşiktaş'a 12 yaşında ayak bastı. 2004'te Bayrampaşa Yeni Yol Yıldız'dan altyapıya alınırken 16 yaşında A Takım ile antrenmana çıktı. İlk kez 2010'da A takımla 11'de forma giydi. Beşiktaş'ta 466 maçta ter döken Necip, 6 gol-19 asistlik performans sergiledi. Takımıyla 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. Asıl mevkisi ön libero olmasına rağmen 'İsviçre Çakısı' gibi her yerde oynadı, yabancılık çekmedi. Stoperde 123, sağ bekte 62, merkez orta sahada 30 ve sol bekte 3 karşılaşmada ter döktü. Şubat 2025'te sözleşmesini 2027 sezonu sonuna kadar uzatmıştı.



MERT DAHA YENİ SÖZLEŞME İMZALADI

Mert Günok, Beşiktaş kariyerine 2021'de başladı. F.Bahçe altyapısında A takıma kadar yükselen milli eldiven, ardından Bursaspor, Başakşehir maceraları yaşadı. Beşiktaş'ta 130 karşılaşmada 153 gol yerken 38'inde kalesini gole kapattı. Fenerbahçe'de 6, Beşiktaş'ta 3 ve Başakşehir'de 1 şampiyonluk (kupalar da dahil) kazandı. Ocak 2025'te Beşiktaş ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 2012'den beri koruduğu A Milli Takım kariyerinde 37 mücadelede ter döktü. 37 gol yerken kalesini 15 defa kapattı. Özellikle 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki müthiş performansıyla hafızalara kazındı. Çok defa yılın kalecisi seçildi.



BU KADAR BORÇLA TRANSFER YAPILIR MI!

Beşiktaş 2025 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda resmi olarak açıklandı: Kulübün 31 Ağustos 2025 itibarıyla toplam borcu 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 TL. Yanlış okumadınız! Bu rakam, bir önceki divan kurulunda (31 Mayıs 2025 verisi) açıklanan 17 milyar 731 milyon TL'den yaklaşık 4,8 milyar TL daha fazla. Sadece 3 ayda bu kadar artış olması camiada şok etkisi yarattı. Başarı da olmayınca bu rakamın büyüklüğü ve etkisi daha çok ortaya çıkıyor. Şimdi transfer döneminde Beşiktaş, 6-7 futbolcu da alacaksa herhalde 25 milyarı geçer bu tutar! Şampiyonluk yarışından kopan Beşiktaş'ın mevcut kadrosu kupa için yeter. Hadi 1-2 transfer de yapsın. Beşiktaş, bu 22,5 milyar TL'lik borcu kısa vadede ödeyemez ama tamamen batıp ortadan kalkacak bir durum da yok. Türk futbol kulüpleri dernek statüsünde olduğu için klasik iflas yaşanmıyor; borçlar yapılandırılıyor, taksitleniyor ve yönetiliyor. Ancak mevcut tablo çok zorlayıcı ve sürdürülemez.