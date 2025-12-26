Analizi F.Bahçe ailesi yapar!

Fenerbahçe, milyonlarca taraftarı olan, tarihi bir mücadele ruhu taşıyan Türkiye'nin en büyük camialarından biri. Sadettin Saran'ın başkanlığı döneminde gündeme gelen uyuşturucu soruşturması (saç örneğinde kokain pozitif çıkması, mesajlaşmalar ve gözaltı süreci) ister istemez kulübün imajını etkiledi. Dün itibarıyla adli kontrol şartıyla (haftada iki gün imza ve yurt dışı yasağı) serbest bırakıldı. Süreç devam ediyor. Hukuken masumiyet karinesi geçerli; henüz bir mahkûmiyet yok. Sayın Saran iddiaları reddediyor ve yaşananları "itibar suikastı" olarak nitelendiriyor. Ancak söz konusu Fenerbahçe gibi büyük bir camia olunca mesele sadece hukuki boyutta kalmıyor. Özellikle uyuşturucu temini veya kullanımı gibi ağır iddialar, kulübün prestijini, gençlere rol model olma sorumluluğunu ve genel algıyı zedeliyor.

Taraftarın önemli bir bölümü destek veriyor; statta tezahüratlar yapılıyor, kulüp binasında ve sosyal medyada birlik mesajları paylaşılıyor. Buna karşılık istifa çağrıları da var. Bazı Yüksek Divan Kurulu üyeleri, "Kulübü daha fazla yıpratmamak adına" görevden ayrılmasının doğru olacağını savunuyor. Fenerbahçe'nin yaklaşık 900 sporcusu var, her yaş grubunda faaliyet gösteriyor ve olimpiyatlara en çok sporcu veren kulüp olmakla gurur duyuyor. Bu detaylar, konunun ne kadar hassas olduğunu gösteriyor. Ocak ayındaki Yüksek Divan Kurulu toplantısında konu tüm yönleriyle ele alınacaktır. Nihayetinde bu kararı Fenerbahçe kendi iç dinamikleriyle vermelidir. Doğru olan da budur.



BEŞİKTAŞ KAÇ OYUNCU ALMALI?

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi kupada yenerek taraftarına sadece bir galibiyet değil, huzur ve umut hed-i ye etti. Türkiye Kupası, Beşiktaş için bu sezon vazgeçilmez olmalı. Transfer konusuna gelince; ikinci yarı için en az 4-6 transfer şart. Yönetim de zaten 5-6 takviye planlıyor.

Merkez orta saha: Rafa Silva'nın olası ayrılığı sonrası en az 2 kaliteli, yaratıcı ve skor katkısı verecek oyuncu gerekiyor.

Sol bek: Kronik bir sorun. Mutlaka transfer şart. Masuaku kalsaydı bu sıkıntılar yaşanmazdı.

Stoper: Savunma hattı sık sık dağılıyor. Eldeki isimlerle olmaz; iki yıldız, marka stoper alınmalı.

Sağ bek: Orada da istikrar yok. Beşiktaş bu bölgeye de transfer istiyor.



F.BAHÇE, MUSABA'YI 1 AY ÖNCE BİTİRDİ!

Musaba'nın Fenerbahçe'ye transferi Samsunspor cephesinde tepki yarattı. Teknik direktör Thomas Reis, A Spor'da sert açıklamalar yaptı. Oyuncunun haftalardır isteksiz olduğunu söyledi. SABAH Spor bu haberi, 23 Kasım'da vermişti. Yani Fenerbahçe, oyuncuyla yaklaşık 34 gün önce masaya oturmuş ve işi bitirmişti. Bu yeni bir gelişme değil. Peki Samsunspor'a haber verilmeli miydi? Elbette. Serbest kalma maddesi süreci kolaylaştırmış olsa da kulüp kapısının çalınması daha doğru olurdu. Artık yapılacak bir şey yok. Transfer tamamlandı ve Fenerbahçe iyi bir iş yaptı. Kerem ve Oğuz düşünsün artık!.



İCARDİ G.SARAY'DA KALDI

G.Saray yönetimi, net yanıtlar vermese de İcardi için kararı taraftar verdi. Arjantinli futbolcuyu her maçta daha fazla bağrına basan seyirci, yönetime net bir mesaj gönderdi: "İcardi ile sözleşme yapın..." Ocak ayında Arjantinli ile masaya oturulup 2 yıllık el sıkışılması bekleniyor.