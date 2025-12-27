Son operasyonun ince noktaları!

Futboldaki şike ve bahis operasyonu büyüyerek devam ediyor.. Buz dağının asıl görünmeyen yüzü daha çıkmadı ama! Son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü, "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı yapılan baskınlarda, 14'ü aktif futbolcu olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Tabi ki en çok dikkat çeken isim G.Saray'ın eski Başkan Vekili Erden Timur. Savcılık açıklamasına göre, 6222 sayılı Kanun maddesi 11: Şike ve teşvik primi, 5549 sayılı Kanun: Suç gelirlerinin aklanması (kara para), 7258 sayılı Kanun: Yasa dışı bahis. Yani Timur'a çok önemli 3 suçlama yapılıyor..

TÜRKİYE'NIN UEFA VE FIFA İLİŞKİLERİNİ YÖNETİYOR!

Galatasaray taraftarının çok sevdiği bir isim.. Özellikle transfer dönemlerinde.. Ki Sadettin Saran'a taraftarın verdiği desteği Galatasaray taraftarı da veriyor. Gözaltına alınan ve dikkat çeken isimlerden biri de TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları.. Milli Takım ekibinde görev yapan ismin bahis soruşturması içinde yer alması üzücü.. Görev tanımı kapsamında; TFF'nin FIFA, UEFA ve diğer ulusal federasyonlarla ilişkilerini yönetmek, A Milli Takımı ve alt yaş milli takımlarının uluslararası organizasyon süreçlerini koordine etmek, resmi müsabakalar, kamplar ve turnuvalarda idari planlamayı yürütmek gibi sorumluluklar üstlenmekte.

KASIMPAŞA-SAMSUN MAÇI ŞÜPHELİ GÖRÜLMÜŞTÜ!

26 Ekim 2024'te oynanan Kasımpaşa-Samsunspor maçında şike ve bahis manipülasyonu iddiaları şu anki futbolda bahis soruşturmasının en kritik parçalarından biri haline geldi. Süper Lig 10. hafta maçı, Samsunspor'un deplasmanda 4-1 kazanmasıyla bitmişti. İlk yarı: Samsunsporlu Olivier Ntcham, 19. ve 27. dakikalarda iki penaltı kaçırdı (biri Panenka tarzı, diğeri üstten dışarı). Kasımpaşa, 31. dakikada Aytaç Kara'nın golüyle 1-0 öne geçti ve devre bu skorla kapandı. İkinci yarı: Samsunspor 68. dakikadan itibaren 4 gol buldu ve maçı çevirdi.. İşte o günlerde oldukça fazla maça dair şüpheler dile getirilmişti.. Hatta 238 kişi bahis oynayıp oldukça büyük rakamlar kazanmıştı.. Şimdi sevk edilen oyuncular arasında bu iki takımdan isim yok.. Bu, soruşturmanın üçüncü dalgası ve dosyadaki en dikkat çeken maç. Yeni delillerle genişleyebilir.

DEVLET RENKLERE GÖRE SORUŞTURMA YAPMIYOR

Operasyonların renklere göre yapılmadığı da en büyük gerçek.. Dolayısıyla devlet makamlarına ve savcılığa güvenmek esas olan şey.. Sosyal medyada özellikle olayları başka noktaya çekip bir kaos ortamı yaratmak kimseye bir fayda sağlamaz.. Herkes kendi kulübüne dokunulmayınca alkışlıyor, dokunulunca "siyasi" diye sallıyor. Gerçek temizlik yerine algı savaşına dönüyor iş. Soruşturma genişliyor (hakemlerden futbolculara, TFF görevlilerine, yöneticilere), ama taraftar kavgası yüzünden odak dağılıyor. Eğer ülkemizi futbolu gerçekten temizlensin istiyorsak, masumiyet karinesiyle bekleyip delillere bakmak lazım. Önemli olan da bu!