İcardi 89’da girmez!

İcardi, Fenerbahçe maçının 89. dakikasında oyuna giriyor. Surat beş karış, mutsuz, isteksiz. Haklı mı, haklı. Galatasaray son 3 senede derbileri domine ederek psikolojik olarak rakiplerine fark attıysa bunda aslan payı İcardi'nindir. Böyle bir yıldızı 89'da hatırlamak onu değersizleştirmektir. Uzatmalarla birlikte 11 dakika sahada kalan İcardi, 3 kez topla buluştu. Verdiği 2 pası da isabetli olurken şut çekemedi. Girdiği 1 ikili mücadeleyi ise kaybetti. Yani umursamadı! Sakatlıktan yeni çıkan Osimhen'in ikinci yarıda pili bitti. Gücü yok, tekrar sakatlanma endişesi var. İcardi 65 veya 70'te sahaya girseydi hem oyuncunun moral motivasyonu artacaktı hem de F.Bahçe'yi tedirgin edecekti. Arjantinli yeni sözleşme istiyor, Galatasaray ise 'daha erken' diyor… İcardi de artık tahtının sallandığının farkında. Ocakta ayrılırsa kimse şaşırmasın!

CANIMIZI ZOR KURTARDIK!

TEKNİK adamlar da artık kulüp yöneticileri gibi konuşmaya başladı. Son örneği Okan Buruk... Maçtan sonra sıcağı sıcağına hakemden yana dert yandı. Uzatmalarda galibiyeti kaçıran bir teknik adam için bu anlaşılır bir şey. Ancak "Canımızı zor kurtardık" sözleri bana göre abartılı oldu. Tribünden atılan cisimler ve Kazımcan'ın yaralanması hiçbir zaman kabul edilemez. Ama "Canımızı zor kurtardık" demek kitleleri de daha fazla tahrik edecek bir cümle. Mourinho zamanında tahrik maksimum seviyedeydi. Tedesco farklı, sadece sahaya ve takımına odaklanıyor. Gerginliklerden uzak kalıp işini yapıyor. Okan Buruk'a fiili bir saldırı da olmadı. Özetle; bırakan yöneticiler ne derse desin, ama teknik adamlar böyle konuşmamalı. Hem maç sonu futbolcular birbirine sarılıp formaları hediye ettiler.

YÖNETİM RAFA'YI İSTİYOR!

BEŞİKTAŞ hâlâ Rafa Silva meselesini çözemedi. Neredeyse 1 ay oldu, Beşiktaş havanda su dövüyor. Portekizli yıldız "Sakatım" diyerek idmanlara çıkmıyor. MR çekildi, sorun tespit edilmedi... Adam tesislere gelip gidiyor. Dün sahada düz koşu yapmış... Biraz arkadaşlarıyla, çevresiyle iletişime geçmiş. Bugün belki takımla çalışabilir. Karagümrük maçı sonrası Asbaşkan Murat Kılıç, oyuncuyla ilgili soruya, "Rafa Silva çalışıyor. Şu an biraz antrenman eksiği var. Çalışıyor ve onu kazanacağız diye düşünüyoruz" yanıtını verdi. Aradan yarım saat geçti Sergen Yalçın, "İsterse gelir çalışır, keyfi bilir" ifadesini kullandı. Belli ki yönetim, oyuncudan vazgeçmiyor. Bir şekilde sorunu çözüp, Rafa Silva'nın kalmasından yana. Belki de haklılar. Portekizli futbolcu ayarında bir oyuncu almak istesen, nereden baksan 30 milyon Euro lazım. Bunu da yapacak durumu yok. Dolayısıyla barış en gerçekçi yol olur.

TFF YASIN KOL'U BEĞENDİ!

GALATASARAY, derbideki yönetiminden dolayı Yasin Kol'u TFF'ye şikâyet etti. Bugünlerde herkes Riva'yı mesken tuttu. Hakemden canı yanan kulüpler, dosyaları toplayıp soluğu TFF'nin binasında alıyor. Çayını içip, kuruyemişini, kuru pastasını yiyip geri dönüyor... TFF bu konuda misafirlerini en iyi şekilde ağırlıyor! Yalnız buradaki önemli detay şu; Futbol Federasyonu ve MHK, Yasin Kol'un hakemliğinden memnun. Yani Galatasaray gibi düşünmüyor. Dolayısıyla ne Kol'a düdüğünü astırır ne de Galatasaray'ın resti karşısında taviz verir.

TFF AÇIKLAMA YAPACAK!

FUTBOL dünyasında en çok merak edilen konu bahis operasyonundaki son durum. Soruşturmada hakemler ve futbolcular bitti… "Sonrası ne oldu?" sorusu herkesin kafasında. Biliyorsunuz TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu; teknik adam, masör, malzemeci, sağlıkçı, menajer, temsilci, gözlemci olmak üzere çok sayıda kişiden bahsetmişti. Aradan uzun bir zaman geçti. Bu konuda tüm isimler, ilgili kurumlar tarafından federasyona bildirildi. TFF Hukuk Kurulu çalışmalarına devam ediyor. Yani bugün yarın bomba patlar!