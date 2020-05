A’dan Z’ye her şey planlandı

MURAT ÖZBOSTAN

12 Haziran ikilemi!

FUTBOL Federasyonu'nun, liglerin 12 Haziran'da başlayacağını resmen ilan etmesiyle, tartışmalar da arka arkaya gelmeye başladı. Şimdi hem gelinen noktayı özetleyelim hem de tartışmalara madde madde bakalım:

1- Futbol Federasyonu ligleri oynatmayı istiyor… Hem UEFA'nın baskısından hem de Kulüpler Birliği toplantısında genel olarak bu karar oluştu. Bazı kulüplerin bir numaralı sorunu ligi bitirmek değil, yayıncı kuruluştan gelecek para… Kaderlerini bu para tayin edecek..

2- Koronavirüs testlerini yaptıran takımlardan her gün haberler geliyor. Çoğunluk negatif ama pozitif vakalar da var.. Dün bunlara Beşiktaş ve Sancaktepe eklendi. Beşiktaş'taki durum hem bir personel hem de oyuncu… Bu şu demek; Ümraniye Tesisleri'nin 14 gün karantinaya alınması gerek. İdman yapamaz. Beşiktaş çalışmaya başlayalı 10 gün oldu.. Testler yeni yapıldı.. Bundan sonrası muamma. Aynı şey Fenerbahçe için de geçerli. Orada da bir çalışanda pozitif vaka çıktı.. Samandıra da sıkıntılı..

3- Genel olarak ülkemizdeki vaka sayısı sıfıra düşmediği sürece biz bu haberleri almaya devam edeceğiz. TFF de bunu biliyor. Kimsenin uygulamayı başaramayacağı 222 maddelik 'Futbola Dönüş' protokolü hazırladılar. Ben şu ana kadar "Biz bunu dört dörtlük uygularız" diyen bir kulüp duymadım. Duyamayız da.. Rapor süper ama..

4- Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay 12 Haziran'ın erken bir tarih olduğunu ağustosta oynamaları gerektiğini söylüyor. Nasıl olacaksa.. Aynı kulübün başkanı Mecnun Otyakmaz farklı düşünüyor. Teknik heyetler ile yönetici kadrolar arasında bile fikir ayrılıkları var. Bu her kulüpte var..

5- Yayıncı kuruluş, 12 Haziran açıklamasının ardından hiçbir resmi açıklama yapmadı. Liglerin oynanmasını istiyorlar mı istemiyorlar mı? Benim düşünceme göre maçların başlamasını istemiyorlar. Rakam 500 milyon TL den fazla.. Maçlar oynanmazsa para kasada kalır. Bu kâr demektir.

6- Federasyon, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Sorumluluk TFF'de" açıklamalarına rağmen topu ısrarla Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'na atıyor. Eğer bakanlık ve Bilim Kurulu üyeleri "Biz sorumluluk almayız" diyorlarsa TFF de satranç oynamamalı! Sonuç; 12 Haziran'a daha çok var… Önümüzdeki günlerde ne olacağını kestirmek mümkün değil. Hem de hiç..



Galatasaray camiası!

GALATASARAY Başkanı Mustafa Cengiz, ağır bir beyin ameliyatı geçirdi… Kendisi yoğun bakımda.. Bir kez daha buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Her şey son bir haftada gerçekleşti. İnsan hayatı sürprizlerle dolu. Galatasaray camiasının ileri gelenleri, eski yöneticileri, başkanları, divanı... Genelde son yıllarda G.Saray ile ilgili birçok konu hakkında demeçler veriyorlardı ama ben birkaç kişi dışında sayın Başkan'a dair bir paylaşım göremedim. Bir satır iyi dilek de! Diğer takımlarda da böyle mi olurdu acaba!



Bugün anneler günü...

BUGÜN anneler günü. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle çoğu insan ailesiyle sıklıkla yüz yüze görüşemedi. Bir de benim gibi annesiyle ayrı şehirlerde yaşayanlar var. Buradan hem annemin hem de tüm annelerin gününü kutlarım.