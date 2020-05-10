Figo’yu alamazsam kombineler bedava

BÜLENT TİMURLENK

İSPANYA'DA Getafe Başkanı Angel Torres bu sezon kombine kart sahibi olan taraftarlara gelecek sezon kombineleri cebinden ödeyip alacağını açıkladı.Onun bu güzel jesti beni 20 yıl öncesine götürdü. Real Madrid'i kıran kırana geçecek bir başkanlık seçimi bekliyordu. Adaylardan Florentino Perez'in vaadi inanılmazdı. Barcelona'nın kaptanı Luis Figo'yu transfer edeceğini, imza attıramazsa Santiago Bernabeu'daki 60 bin kombinenin ücretini cebinden ödeyeceğini açıkladı.Sonra ne oldu? Luis Figo, Madrid'e geldi, Florentino Perez, Portekizli yıldızın serbest kalma bedelini federasyona yatırdı ve futbol tarihine geçen o imza...TARIHIN en iyi Şampiyonlar Ligi finali benim için hâlâ İstanbul 2005. Liverpool'un 3-0 geriye düştüğü maçta Milan'ı 3-3 ile köşeye sıkıştırıp penaltılarla kazandığı unutulmaz 25 Mayıs gecesi. O finali Ancelotti bir daha izlemedi ve çok kezdemişti. Yıkılan isimlerden biri de Andriy Şevçenko idi. Milan'ın golcüsü akıllara ziyan bir gol, yetmedi bir de son penaltıyı kaçırmıştı. O geceyi soran İtalyan muhabire önceki gün şöyle dedi Ukraynalı efsane:(Şevçenko 2006 yazında Chelsea'ye imza atmıştı).BIN maça çıkarsın, bir golün, bir pasın, kaçırdığın penaltı, kurtardığın pozisyonla hatırlanırsın bazen... Jerome Boateng her zaman üst düzey stoperdir. Ama onu unutulmaz kılan Bayern Münih'te uzun yıllar forma giymesi olmayacak maalesef.. 5 yıl önce Messi'den yediği çalımda yere yığılan Boateng'e o günün yıl dönümünde elbette bunu hatırlattılar sosyal medyada. Boateng doğrusu fiyakalı bir cevap verdi:Messili Arjantin'i Rio'da uzatmada devirip Dünya Kupası'nı kaldıran Almanya'nın defans göbeğinde oynuyorsanız o patlamış mısırın tadı elbette bir başka güzel olur...