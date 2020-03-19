MURAT ÖZBOSTAN

Varil yuvarlanırken peşinden bakıyor

Fenerbahçe taraftarının yüzü 1.5 sezondur gülmüyor. Öncesinde de gülmüyordu belki ama hiç bu kadar acı ve ızdırap çekmiyordu! 1 Mart'ta Ersun Yanal ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Hoca bu açıklamanın ardından son olarak 3 Mart'ta Trabzonspor ile oynanan kupa maçında takımın başında sahaya çıktı. İlk açıklamadan bugüne 19 gün geçmiş olmasına rağmen Fenerbahçe Futbol Takımı'nın hâlâ bir teknik direktörü yok.

Bu durum için nasıl bir kelime bulsak bilmiyorum. Çevremdeki ve servisteki Fenerbahçeli arkadaşlarıma sordum, onların ortak yanıtı, bir değil birkaç kelime oldu: "Rezalet, skandal ve felaket..." Üzücü bir durum, koca camia için. Bir yönetim, bir başkan nasıl bir takıma hoca bulamaz. Yazılıp çizilen isimler Lucescu, Daum, Zico… Güler misin, ağlar mısın? Bir de Erol Bulut... Ve son olarak Yalçın Koşukavak. 47 yaşındaki teknik adam da teklifi mecburen geri çevirdi. Çünkü zaten bir sezonda 2 takım çalıştırmış. Fenerbahçe'de bunu da kimse bilmiyor olsa gerek ki adama teklif götürmüşler. Kulübede pro-lisansı olan, takımı maça çıkaracak hoca aranıyor. Ligde 8 maç kalmış, bir de kupa yarı final rövanş maçı. Tamam şampiyonluk kaçmış olabilir ama bu takımın Avrupa Ligi hedefi de mi yok? 19 gündür hocası olmayan bir takım nasıl idman yapıyor? Maçlara nasıl hazırlanıyor? Fenerbahçe'nin durumu şu aslında; bir varil düşünün yokuş aşağı tam gaz gidiyor. Başkan Ali Koç arkasından bakıyor. Kontrolden çıkmış varil. Bir şey de yapamıyor. Eli kolu bağlı… Bir yere çarpıp durmasını bekliyor. O da herhalde sezonun bittiği gün. İşte F.Bahçe'nin özeti bu... Sarı-lacivertliler, Koç yönetimi öncesi 2013- 14 sezonunda 1., 2014-2015, 2015-2016 ve 2017-2018 sezonunda 2., 2016-2017 sezonunda da 3. olmuştu. Bu tabloyu 5 yılda 5 teknik direktörle ortaya çıkaran Fenerbahçe, Koç yönetiminde ikinci sezonda 4. hocasını arıyor. Ama onu da bulamıyor!



Sakin ve tedbirli olalım

Dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs, yarattığı ölüm korkusu kadar, hayatın hepimiz için ne kadar değerli olduğunu bizlere hatırlattı. Herkes sevdiğini 3-4 kat daha fazla düşünmeye başladı. Güzel ülkemize bu kâbus çok geç geldiği için şanslıyız. Şu ana kadar olan vaka sayısı önümüzdeki süreçte artacaktır ama üzerimize düşenleri yaparsak ağır bir tablo ile karşı karşıya kalacağ-ı mızı düşünmüyorum. Sakin ve tedbirli olalım...