MURAT ÖZBOSTAN

İnsanları kışkırtmayın büyük bir savaştayız

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in Koronavirüs'e yakalanması haberini büyük bir üzüntüyle aldık. Öncelikle geçmiş olsun. Acil şifalar dilerim. Zor günlerden geçiyoruz. Fatih Terim'in sosyal medyasından yaptığı açıklamanın ardından binlerce mesaj yazıldı. Bilen bilmeyen kötü niyetli çok sayıda içerik de vardı. Görüyorum ki bu durumdan nemalanıp ülkeyi, futbolu, sporu bulandırmak isteyenler de var. Bu virüs Türkiye'nin değil dünyanın başına bela şu anda. Terim'in açıklamasının ardından hiçbir bilgi dayanağı olmadan yardımcılarının bile testlerinin pozitif olduğunu söylediler. Böyle bir vicdansızlık olabilir mi! Tabii ki Türkiye'nin önemli bir kulübünün hocasının ve teknik kadrosunun bu virüse yakalanması bir haberdir. Fakat biraz da dikkatli olalım. Bunlar böyle oturup klavyenin, telefonun tuşlarına basılıp yazılabilecek kadar basit değil. İnsanların aileleri var. Sakin ve güçlü olmalıyız. Bir lafı söylerken, yazarken düşünmeliyiz. İnsanları yalan yanlış haberler vererek zehirlemek, nifak tohumları ekmek doğru değildir. İnşallah hocamız da en kısa sürede aramıza dönecek, Sayın Albayrak da... Tekrar ikisine de şifalar dilerim. Bununla beraber lütfen gereksiz polemikleri bir kenara bırakalım. Mesela bir süredir de yok play-off oynansın, yok ilk 8 takım katılsın, şöyle olsun, böyle olsun diye demeçler var. Büyük bir savaşın içindeyiz. Bugün, yarın ya da ondan sonraki gün hep yeni gelişmelere gebe... Ligin ne zaman başlayacağı belirsiz. Kulüpler Birliği 17-19 Nisan diye tarih veriyor ama sonra da her başkan ayrı telden çalıyor... Önce sağlık, tabii ki liglerin başlangıcını kimse bilemez. Şimdilik bütün bunları bir kenara bırakalım. Futbolu, sporu konuşacağımız günler gelecektir. Çocukların sabah kalkıp okullarına gidecekleri gün bu belanın da bittiği gün olacaktır. İşte o zaman bizler de sporu ve sporla beraber hayatımızda açacağımız yeni sayfalara yeni hikayeler yazmaya başlarız. Çünkü hepimizin yaşamında önümüzdeki zaman diliminde birçok şey değişecek.