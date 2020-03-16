MURAT ÖZBOSTAN

Kaybedenler kulübü!..

Herkes için zor bir haftaydı. Seyircisiz maçların tadının tuzunun olmadığını biliyoruz. Nitekim de öyle oldu. Bunu sadece derbi için değil tüm oynanan maçlar için diyebiliriz. Haftanın kaybedeni Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor oldu. Başakşehir, Trabzon deplasmanından bir puan aldığı için mutlu olabilir ama hedefi şampiyonluksa kayıptır. Beşiktaş için şampiyonluk şansı zaten azdı. Bu maçla yok oldu. Beşiktaş'ın da bunu sorun edeceğini düşünmüyorum.. En çok üzülen takım Galatasaray oldu. Önemli bir avantajı kaybettiler. Bu net! Peki neler dikkatimizi çekti:

1- Beşiktaş çok disiplinli oynadı. Belki hücum gücü zayıftı ama bir puana razıydı. İlk yarıda ortada bir oyun oynanırken, ikinci devre Galatasaray üstün olan taraftı. Fakat bitirici hamleyi yapamadılar.

2- Beşiktaş'ta Boyd maçın iyi isimlerinden biriydi. Abdullah Avcı döneminde çok eleştirildi. Ama Sergen Yalçın ile büyük oranda toparladı. Bu, siyah-beyazlı takım adına kayda değer bir durumdu.

3- Galatasaray'ın evinde kazandığı tüm maçlarda taraftar faktörü önemliydi. 12. adam olmayınca sarı-kırmızılı takım ciddi motivasyon kaybı yaşadı. Demek ki Galatasaray taraftarı takımını gazlıyormuş.

4- Fatih hoca sürpriz yaparak gözdesi Belhanda'ya şans verdi. Yıldız futbolcunun ofansif gücü yüksek. Yine bu düşünceyle Belhanda'ya şans verdi herhalde. Ama pişman olmuştur.. Zaten oyundan aldı. Belhanda'ya artık yol vermeli. Aslan Ömer Galatasaray'a yeter.

5- Fırat Aydınus ve Mete Kalkavan skandallarından sonra hakem Abdulkadir Bitigen iyi maç yönetti. Böyle hakem tebrik edilir.