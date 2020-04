Göksel Gümüşdağ: Doktorlarımıza dua edin hakları ödenmez

MURAT ÖZBOSTAN

Tüm dünya gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan Koronavirüs'e yakalanan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın tedavisi sürüyor. Hastalığın ağır seyrini atlatan ancak hâlâ taburcu olmayan Başkan Gümüşdağ ile kısa bir telefon görüşmesi yaptık ve durumunu sorduk. Kendisini artık daha iyi hissettiğini söyleyen Başkan, bu süreçte yaşadıklarını ayrıntılarıyla anlattı…



* Başkanım bu rahatsızlığa ne zaman yakalandınız?

11 gün önce ateş başladı, daha sonra da aşırı kas ağrısı oldu. Kendimi hiç olmadığım kadar halsiz hissettim, hemen hastaneye başvurdum. Yapılan ilk değerlendirmede Koronavirüs'e yakalanmış olabileceğim söylendi. Tomografi çekildi ve doktorlar virüsün bulaştığını açıkladı. Sonrasında yapılan testlerim de pozitif çıktı. Hızlı bir şekilde tedavi sürecim başladı.

EVLERİNE BİLE GİTMİYORLAR



* Bu zor dönemde neler yaşadınız? Şu anda sağlığınız nasıl?

İlk 5-6 gün ateşim çok yüksekti. Ateş nöbetleri geçirdim. Her tarafım ağrıyordu ancak öksürük yoktu. 6-7 gün sonra düzelmeye başladım. İlk günlere göre çok iyiyim, tedavim de başarıyla sürüyor. Ancak daha taburcu olmadım.



* Hastalıkla mücadele eden sağlık çalışanlarımız için neler söylemek istersiniz?

Sürekli dua ettim ve etmeye de devam ediyorum. Allah şifa versin tüm hastalara. En çok duayı da hekimler ve sağlık görevlileri için ediyorum. Adeta canla başla çalışıyorlar, bunu gözlerimle gördüm. Evlerine gitmiyorlar. Benim bulunduğum hastanede neredeyse 24 saat görev yapıyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Duayı en çok onlar hak ediyor. Çocuklarını, eşlerini, anne-babalarını göremiyorlar. Ailelerini korumak adına eve gitmiyorlar. Doktorluk kutsal bir meslektir, bunu biliyorduk. Ama bu süreçte hepimiz ne kadar önemli bir vazife yaptıklarını bir kez daha anlamış olduk. Bu mücadele kolay bir iş değil. Herkes sağlık çalışanlarına destek olup dua etsin.

DEVLETİMİZLE ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ



* Devletimiz bir kampanya başlattı. Sizin bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Bir kere devletimiz bütün birimleri ile görevinin başında. Her yere yetişmeye çalışıyorlar. Hastanelerde tüm tedbirler alınıyor. Ama malzeme eksiği olabilir. Biz de bu konuda vatandaş olarak elimizden geldiği kadar destek olmalıyız. Gün birlik günüdür. Başakşehir yönetimi 1 milyon 14 bin TL, futbolcular ve teknik heyet de toplam 1 milyon TL olmak üzere toplamda 2 milyon 14 bin TL yatırdık. Hastaneden çıkınca yardım işlerine devam edeceğim. Bakın herkes hasta olabilir. Devletimizle beraber üstesinden geleceğiz.



HİÇ KİMSE UMUTSUZLUĞA KAPILMASIN



* Evde kalın. İşe gitmek zorunda olanlar var bunu biliyorum. Asgari düzeyde işinizi yapın ve bir an önce kendinizi evinizde izole edin. Evden çıkmak zorunda olmayanlar dışarıya adım atmasın, evde kalsın. Ben 11 gündür bir odada tek başımayım. Her şeyin başı sağlık. Evde kalırsak, kurallara uyarsak bu zor günleri atlatacağız. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın.