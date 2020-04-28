MURAT ÖZBOSTAN

A’dan Z’ye her şey planlandı

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de kalan 8 hafta için takvimini belirledi… Çok büyük bir aksilik olmazsa 12-13-14 Haziran'da maçlar kaldığı yerden devam edecek ve sezon 26 Temmuz'da tamamlanacak. Bu doğrultuda tüm hazırlıklar yapılırken, TFF Sağlık Kurulu da önemli bir rapora imza attı. Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya gibi liglerin aldığı önlemlerin de incelemesini yapan kurulun raporundaki en önemli maddeler oyunculara ayrıldı. Futbolcunun ev yaşamından, tesislere gidişine, idmana çıkışından, kullanacağı eşyalara kadar tüm detayların yer aldığı rapor önce Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacak. Daha sonra rapor UEFA'ya iletilecek ve kulüplere gönderilecek.. Planlanan bazı maddelerin şöyle olduğu öğrenildi:



DÜZENLİ ARALIKLA TEST

Yapılacak ilk antrenmandan önce tüm futbolcular, teknik heyet ve takım görevlileri, COVİD-19 testinden geçirilecek. Bu testler haftada iki kez olmak üzere sezon tamamlanana kadar tekrarlanacak. Testlerden özellikle ikincisi maça çıkmadan önce yapılacak.



TAKIM TOPLANTISI MESAFELİ

Çok zorunlu olmadıkça takım toplantısı yapılmayacak. Mecbur kalınırsa, bunun için büyük salonlar kullanılacak. Futbolcular arasında sosyal mesafeye dikkat edilecek, en az 2 metre mesafe korunacak.



ANTRENMANLAR 6-7'ŞERLİ

Oyuncular antrenman kıyafetlerini evlerinde giyinerek gelecek ve çalışma sonrası duşlarını evde alacaklar. Çalışmalar 6-7 şerli gruplar halinde yapılacak.



GEREKİRSE İKİ OTOBÜS

Takımların maç yolculukları için birden fazla takım otobüsü kullanılacak ve aynı otobüste yolculuk yapılırken herkes maske takacak. Maske kullanılması idmana gelirken ve tesislerde zaman geçirirken de üzerinde önemle durulması istenen bir konu. Ev sahibi takım oyuncuları statlarına kendi özel arabalarıyla gelebilecek.



MEDYA MAÇTA OLACAK MI?

Futbolcular karşılaşma için stada geldiklerinde ateşleri ölçülecek. İlk 11'ler ve yedekler farklı yerlerde soyunacak ve ayrı şekilde ısınma yapacak. Oyuncular soyunma odalarında da 2 metre mesafe kuralına uyacak. Maçlara basın mensuplarının alınıp alınmayacağı belli değil. Yayıncı kuruluş dışında medya görevlisinin maçlarda olması düşünülmüyor.



YEDEK KULÜBESİNE MASKE

Yedek kulübesindeki teknik kadro ve sağlık heyeti maske takacak. Aynı şekilde saha kenarında görevli olan herkes maske takacak.



GRUPLAR HALİNDE YEMEK

İdmanlarda olduğu gibi yemekler de grup grup yenecek.. Tesislerde belli bir saat diliminde tüm takım aynı anda değil gruplar halinde yemek yiyecek.. Maç seyahatleri günübirlik olacak.



HER GÜN İKİ KEZ TEMİZLİK

Soyunma odaları, futbolcuların kullandığı alanlar günde iki kez mutlaka dezenfekte edilecek. Maçların oynanacağı statlarda da karşılaşma öncesi temizliğe büyük özen gösterilecek.



BEŞİKTAŞ 'DÖNÜN' ÇAĞRISI YAPTI

Beşiktaş, yurt dışına çıkan Kevin Prince Boateng, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Victor Ruiz ve Georges-Kevin N'Koudou için 'Geri dön' çağrısı yaptı. Yönetici Emre Kocadağ, Türkiye Futbol Federasyonu'nun nihai kararını beklediklerini söylerken "Henüz kulüplere iletilen resmi bir açılış tarihi yok. Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tarih netleştiği gün çalışmalara başlayacağız" dedi.



G.ANTEP YURT DIŞINDA!

Liglerin başlama tarihi gayri resmi olarak açıklanırken, takımlar da önümüzdeki günlerde toplanmaya başlayacak. Ancak yurt dışına giden oyuncular nedeniyle 14 günlük karantina süreleri önem taşıyor. Bu konuda en büyük sıkıntıyı Gaziantep FK yaşayacak. Teknik direktörü Sumudica ve yardımcıları başta olmak üzere Maxim, Diarra ve Kana ülkelerine gittiler. Kaleci Günay da Almanya'da. Tüm oyuncular ve Sumudica için 'Geri dön' çağrısı yapılmış durumda.