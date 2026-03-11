Çeyrek final kapısını açtılar

G.Saray, yine Avrupalı kimliğini sahaya yansıttı gruplarda yendiği Liverpool'a bir kez daha yenilgiyi tattırdı. Seyircinin müthiş desteği, bu kez ıslık fırtınasını kasırgaya döndürdü. Özellikle Osimhen'i motive etmek anlamı ile açılan pankart duygu yüklüydü, Nijeryalı yıldız göz yaşlarını tutamadı.

Osimhen belki gol atmadı ama yine müthiş mücadele ederek arkadaşlarının enerjisini hep yukarı çekti. İlk Liverpool maçına oranla G.Saraylı oyuncular zaman zaman bireysel hatalar yapmalarına rağmen birbirlerinin eksikliğini veya yanlışlarını gidermek için saha içinde kenetlendiler. Brezilya Milli Takımı'na çağrılmak, Sara'yı olumlu etkilemiş.

Sara, takımı bir maestro gibi yönetti.

Barış mücadeleci kimliği ve sert koşuları ile Liverpool'un iki kanadını da sarstı. Jakobs çok iyi oynadı özellikle Lang topu ayağına aldığında aklı ile hareket etti, etkili paslar ve ortalar yaptı. Liverpool pahalı ve kaliteli bir takım. G.Saraylı oyuncular, hep ciddi oldu zaman zaman dikkat sorunu yaşasalar da rakibe pozisyon vermediler.

Özellikle ilk yarı Osimhen önüne düşen bir topa etkili vuramadı bir kafa vuruşunda da köşeye topu bırakamadı. Ama Lemina'nın golünde kale içine düşen topa Osimhen kafayı vurdu. G.Saray'ın en akıllı oynayan oyuncusu Lemina'ydı.

Yorulana kadar müthiş tohlar kaptı, hücuma destek verdi, pas oyununa katkı sağladı. Torreira her zamanki gibi enerji santrali olarak en çok koşan, mücadele eden oyuncu oldu.

Kaleci Uğurcan da kritik kurtarışlara imza attı. Rövanş kolay olmayacak.

Sanchez de yok! G.Saraylı oyuncular da Liverpool'un röntgeni var.

Telaş yapmazlar sakin kalırlar, yardımlaşmayı öne çıkarırlarsa çeyrek final kapısını aralarlar.