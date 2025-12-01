01 Aralık 2025, Pazartesi FATİH DOĞAN











Çölde su buldu Fatih Karagümrük sezona iyi başlamadı ve devre arasında takviyeler gelmezse asansör takım olma yolunda ilerliyor. Üç büyük takımın bütçelerinin "KDV'sinin KDV'si" kadar çok mütevazi bir bütçeye kuruldular. Bu ana sebebin etrafında oluşan şartlar Karagümrük'ün puan cetvelinin dibinde olmasını açıklıyor. Sıkıntılı günler yaşayan Beşiktaş için Olimpiyat'taki maçı kazanmak ciddi bir moral kaynağı oldu. Orkun'un neredeyse 1 ay sonra Beşiktaş formasıyla sahada yeralması ve mücadeleci oyunuyla dikkat çekmesi önemliydi. Siyah-beyazlı takımda Rafa Silva'nın yokluğunda en önemli değişimlerinden biri Jota Silva'nın 11'de başlaması ve özellikle soldaki iyi performansıyla maçın yıldızlığına soyunmasıydı. Pozisyona girdi, attırdı ve attı. "Sergen Yalçın daha önce daha fazla 11 şansı verebilir miydi?" sorununu akıllara getirdi. Dün akşamının çok gayretli isimlerinden biri de Cengiz'di. Gol atamasa da hep oyunun içindeydi. Beşiktaş oyuncu kalitesiyle maçı kazandı. Kaleci Grbic kurtarışlarıyla gecenin en iyilerinden biriydi. Beşiktaş için 3 puan çölde su bulmak gibi bir durum. Süper Lig sonuncusu Karagümrük maçında iki gol kaçan 5-6 met pozisyona rağmen oyum açışımdan ne kadar ölçü kabul edilebilir. Gaziantep maçı daha sağlıklı bir veri verecektir.