Helal olsun

Galatasaray ilk maçın skor avantajı ile öz güvenli ve iyi başladı. Osimhen liderliğinde ön alan baskısını iyi yaptı. Kenan Yıldız müthiş oynadı. Uğurcan ilk yarıda çok iyiydi. Galatasaray geçişlerde final paslarında başarısız olunca bir türlü beklediği golü bulamadı. Rakip 10 kişi kaldı ama panikleyen Galatasaray olunca Juventus her şeyi göze aldı, yüklendikçe yüklendi, maçı uzatmaya taşıdı. Okan hocayı uzatmalarda attığı golle Osimhen ipten aldı. Barış Alper turu getirdi. Aldığı transfer ücreti Osimhen'e anasının ak sütü gibi helal olsun.

Joao Pinheiro'nun ismi açıklandığı andan itibaren İtalyanlar hakeme baskı kurdu. Demek ki bu psikolojik saha dışı harp ve baskı iklimi sadece bizde yokmuş. Maçta Spalletti 4. hakem ve hakem üzerinden baskıya hep devam etti. 2026 Dünya Kupasında görev alacak UEFA'nın güven duyduğu isim 38 yaşında 10 yıllık FİFA hakemi Pinheiro bu tecrübeye rağmen maç kızışınca kontrolde zorlandı.

Gatti önce Osimhen'e sonra Sara'ya sonra Barış'a sonra Lemina'ya karşı gladyatör gibiydi, kart görmemesi mucizeydi! 35'de Torreira'nın ceza alanı içinde Thuram'a faulünde verdiği penaltı net doğruydu, Torreira'ya sarıyı pas geçti. Sarısı olan Kelly'in Barış'a gaddarlık içeren ciddi faulünde hakem önce ikinci sarıdan kırmızı gösterdi, VAR müdahalesi yedi. Pinheiro'nun karizması çizildi. Direkt kırmızı kart kararı doğruydu. Normal sürede 25 faul, 6 sarı kart, 1 kırmızı karta rağmen çok kart hatası yaptı. Uzatmalar sonrası maç toplam 31 faul, 7 sarı kart, 1 kırmızı kart ile tamamlandı.