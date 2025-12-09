Anlatılamaz bir nokta artık!

Gaziantep maçı çok enteresan istatistiklerle tamamlandı. Beşiktaş bu sezon en çok hücum yapan iki takımdan biri olarak maçı tamamladı. İsabet oranında da kaleyi tutan toplarda yine bu sezonun en çok isabet kaydeden iki takımından biri oldu. Buna karşılık G.Antep kalecisi Zafer Görgen, bu sezonun en çok kurtarış yapan ismi olarak Beşiktaş maçını geride bıraktı. Bir diğer çarpıcı durum da Beşiktaş'ın bu sezon yaptığı bireysel savunma oyuncusu hatalarıyla 7. golünü yemiş olmasıydı. Bunlar aslındabize şunu tarif ediyor; Beşiktaş, maçı çok daha önce kazanarak bitirebilecek pozisyonları bolca üretti. Ya kaleciZafer'i geçemediler ya da dahafazla gol atacak beceriyi ortayakoyamadılar. Hücum zenginliği Beşiktaş açısından iyi diyebileceğimiz maç oldu. Neredeyse tamamen kontrolünde ve üretken olarak tamamladı. Ama kalenizde bu kadar gol gördüğünüzde bunlar işinizi zorlaştırıyor. Bu kadar çok bireysel savunmahatası yaptığınızda da geriye düştüğünüzmaçlar daha çok gayretisterken üzerinizde büyük debaskı yaratıyor. Beşiktaş hücum yönünü geliştirip bir şeyler inşa ederken savunmada bu kadar basit hatalar yapmamalı. Futbol önce savunmagüvenliği, sonra kazanma felsefesiüzerine inşa ediliyor. Beşiktaş gibi takımın 4 maç üst üste iç saha karşılaşması kazanamaması da anlatılamaz bir noktaya geliyor.