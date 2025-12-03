03 Aralık 2025, Çarşamba ALİ GÜLTİKEN











Duran, hocaya mesajı verdi! Tedesco'nun derbiye Jhon Duran'la başlamasını bekliyordum. Bu beklentimin de belirli nedenleri vardı. En-Nesyri tamamen ceza sahası içi vuruş oyuncusu… Yani sahanın tüm alanında onunla oynamaya kalktığınızda Galatasaray derbisindeki gibi hayal kırıklığını cebinizde taşıyorsunuz. Galatasaray'ın, Fenerbahçe karşısında zaten doğru bir savunmayla oynayacağı çok açıktı. Beraberlik Galatasaray'a yarıyor. Fenerbahçe'nin kazanma mecburiyetinde olduğu bir maçta, santrfor hayati bir önem taşıyordu. Nitekim oyun bu düşüncelerimizi yanıltmadı. Duran; daha hareketli, ayakları daha iyi, hedef olabilen, oyunun içinde kalan bir santrfor. Tedesco onu başlangıç oyuncusu olarak seçmiş olsaydı, oyun Fenerbahçe adına çok daha farklı olurdu. Son dakikalardaki yüksek top ve yan ortalara dönen oyunun aslında kulübeden gelecek oyuncusu En- Nesyri'ydi. Onun fark yaratan özelliği buydu. Başlangıç tercihinin çok doğru olmadığını Duran hem kaldığı süre içindeki performansıyla hem de attığı golle gösterdi. Teknik adamına da mesajı verdi.