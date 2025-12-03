Duran, hocaya mesajı verdi!

Tedesco'nun derbiye Jhon Duran'la başlamasını bekliyordum. Bu beklentimin de belirli nedenleri vardı. En-Nesyritamamen ceza sahasıiçi vuruş oyuncusu… Yani sahanın tüm alanında onunla oynamaya kalktığınızda Galatasaray derbisindeki gibi hayal kırıklığını cebinizde taşıyorsunuz. Galatasaray'ın, Fenerbahçe karşısında zaten doğru bir savunmayla oynayacağı çok açıktı. Beraberlik Galatasaray'a yarıyor. Fenerbahçe'ninkazanmamecburiyetinde olduğubir maçta, santrforhayati bir önem taşıyordu. Nitekim oyun bu düşüncelerimizi yanıltmadı. Duran;daha hareketli,ayaklarıdaha iyi, hedefolabilen, oyununiçindekalan bir santrfor. Tedesco onu başlangıç oyuncusu olarak seçmiş olsaydı, oyun Fenerbahçe adına çok daha farklı olurdu. Son dakikalardaki yüksek top ve yan ortalara dönen oyunun aslında kulübeden gelecek oyuncusu En- Nesyri'ydi. Onun fark yaratan özelliği buydu. Başlangıç tercihininçok doğru olmadığınıDuran hem kaldığısüre içindekiperformansıylahemde attığıgollegösterdi. Teknik adamına da mesajı verdi.