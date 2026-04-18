18 Nisan 2026

AHMET ÇAKAR

Açıklaması yok

Aptallar mangası desem ayıp etmiş olurum…. Futbol enayiliği desem enayilere hakaret etmiş olurum ama dün gece yaşananları yaşayan bir takım yani Fenerbahçe bundan sonra asla yapı, kapı, hakemler, federasyon filan demesin… Biz ya "futbol aptalıyız ya da lanetli bir takımız" desinler. Bunun açıklaması olamaz. Tıpkı Kasımpaşa maçı gibi, tıpkı Alanyaspor maçı gibi, galipken uzatmaların son saniyelerinde gol yiyip puan kaybetmek ancak Fenerbahçe'ye nasip oluyor. Kabul edilemez… İddia ediyorum uzatmalarda Sadettin Saran ve yönetimi, çaycı ve masör sahada olsalar puan kaybetmezlerdi. Yenen golde Ederson'u gördünüz mü! Brezilya'da plaj futbolunda kaleye geçmiş genç bir çocuk gibi. Hatalı çıkıyor ve gol geliyor… Maçın geneline baktığımızda Fenerbahçe asla hak etmedi. İlk yarı pozisyon yok. İkinci yarı Rizespor golü bulup öce geçiyor, ardından da tartışılan bir penaltıyla Fenerbahçe önce beraberliği ardından Kerem'le galibiyeti buluyor. Uzatmanın bitimine bir dakika kala 90+8'de uzun bir top sözüm ona kaleci Ederson efendi kaleyi boşaltıyor, Rizeli de golü yapıyor. Belki de şampiyonluk gidiyor. Hakem için tek bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe lehine verdiği penaltı tartışılır ki bence değil… Benzerini ilk yarının son dakikasında Sowe topa vururken Çağlar yaptı, penaltı verilmedi.

