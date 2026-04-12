12 Nisan 2026 AHMET ÇAKAR













Makarov’a çıkan sarı doğruydu F,Bahçe güle oynaya, belki de pozisyon üretmeden çok farklı bir skorla 3 puanı almasını bildi. Türkiye liginde takımlar arasındaki kalite farkı o kadar büyük ki o kadar korkunç bir uçurum var ki birkaç tane kaliteli ayağın olunca Anadolu'dan puanları alıp geliyorsun. Dün gece de öyle oldu. İlk yarıda F.Bahçe bal yapmayan arı gibiydi. Ceza alanına kadar geliyorlar ama gerisi boş. Fakat devre biterken Kante'nin vuruşu, gol oluverdi. İyi mi vurdu? Belki. İsteyerek mi vurdu? Tabii ama ayağına oturan top gitti köşeden gol oldu. İkinci yarı Kayseri çok iyi başladı. Pozisyonlar üretirken ve F.Bahçe baskı altındayken bu sefer de Talisca, sırf mükemmel bir vuruş tekniği olduğu için F.Bahçe'nin ikinci golünü attı. Ondan sonra zaten iş bitti. Nene topu kaptı, gol attı. Talisca kafayı vurdu, golü yaptı ve korkulabilecek bir deplasman rahat geçti. Ama bazı oyuncular asla ve asla F.Bahçe'nin oyuncuları değil. Bunların başında Cherif geliyor. Hatta belki Musaba, hatta Nene. Kerem çok hayati goller atsa da F.Bahçe'de asla istenen verimi veremiyor, veremedi de. Hakem Ali Yılmaz için iyi şeyler söylemek isterdik ama söyleyemiyoruz. Bazı sarı kartları es geçti, bazı faulleri yanlış verdi ama Makarov'a verdiği sarı kart doğru. Makarov, gerçek anlamda Guendouzi'ye kafa atmıyor.