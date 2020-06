AHMET ÇAKAR

Fenerbahçe’nin komik oyuncuları

Aslında baktığımızda iki takımın da çok iyi oynadığını söyleyemeyiz. Oyun kontrolü Fenerbahçe'de ama pozisyon zenginliği Trabzonspor'daydı. Önce şunu söylemeliyim ki Fenerbahçe'de bazı oyuncular var. Komik duruma düşmek ve rezil olmak için her şeyi yapıyorlar. Son dakikalarda Trabzonspor'un attığı gole bakın. Ekuban 60 metre top sürüyor. Fenerbahçe'de Jailson denen bir oyuncu var ki verilen paralara yazık. Ağır, hamle zamanlaması yok. Ekuban 60 metre topu getirip, Sörloth'a 'Al da boş kaleye at' dediğinde Trabzonspor finale de çıkıveriyor.

Trabzonspor maça Sörloth'un golüyle başladı. Uzun bir top, aslında Norveçli iyi vurmadı ama Serdar Aziz'e çarpan top Altay'ı kontrpiyede bıraktı. Bu dakikadan sonra Trabzonspor çok daha iyi oynar diye bekliyorduk ki asla iyi oynamadılar. Topu tutamadılar, hücuma çıkamadılar ve öyle bir gol yediler ki inanılır gibi değil. Devre biterken Hasan Ali soldan ortayı yaptı, bomboş pozisyondaki Deniz Türüç de jeneriklik bir gol attı. İkinci yarı Fenerbahçe maçı kazanabilirdi. Fazla pozisyon bulmamalarına rağmen baskıyı kurdular. Belki bir gol atsalar, sonuç çok farklı olabilirdi ama dedik ya son dakika golü Jailson'un komik durumu, Trabzonspor'a finali getirdi.

Bu takımdaki birçok oyuncu asla Fenerbahçe'nin oyuncusu değil... Baktığımız vakit çok yazık diyoruz. Bunları kim niye almış, kaç liraya almış. Mesela aynı eleştiriyi Trabzonspor için yapamıyoruz. Ekonomik koşullardan genç ve ucuz oyunculara yöneldiler, buna rağmen Türkiye Kupası finalindeler. Ama Trabzonspor Sosa'ya bir an önce kavuşmalı. Dün gece çok iyi oynamadan kazandılar ama bu futbol ve Sosa'nın olmaması sürpriz puan kayıplarına neden olabilir.

Sahanın kenarında Emre Belözoğlu diye bir çocuk var. Yine agresif... Sen nasıl teknik direktör ya da sportif direktör olacaksın.

Cüneyt Çakır; iyi, hoş, dünya çapında ama ceza alanının köşesinde Sörloth'a yapılan net penaltıyı vermedi.