LEVENT TÜZEMEN

Şampiyonluğun habercisi...

Trabzonspor son yıllarda özlediği en iyi kadrosunu yakaladı. Tutan Uğurcan'dan atan Sörloth'a kadar takım içindeki yardımlaşma, mücadele, pas uyumu, pozisyon alma bilgisi göz kamaştırıyor. Trabzonspor'un ligdeki liderliği ile kupada finale yükselmesi, oyuncuların coşkusunun, arzusunun ve birbirlerine büyük destek vermesinin ürünüdür. F.Bahçe, Trabzon kalesinde Deniz'in attığı golün dışında çok etkili olamadı. Trabzonsporlu oyuncular saha içerisindeki ezberledikleri pozisyon bilgisi ile F.Bahçeli oyunculara pas yapacak, oyunu kontrol edecek fırsatı tanımadılar. Hüseyin Çimşir'in oyun modeli çok doğruydu. Topu F.Bahçe'ye bırakıp kontrollü savunma anlayışı içinde hızlı hücumu düşündüler ve başarılı oldular. F.Bahçe, Trabzon'la 4. maçını oynamasına rağmen rakibin gardını düşürecek oyun planını sahaya yansıtamadı. Kaptan Emre'nin kırmızı kart görmesi büyük hataydı çünkü 1-1 sonrası Emre oyuna girse liderliği ile F.Bahçe'yi daha farklı yönetebilirdi. F.Bahçe'nin diğer bir sorunu da kulübeden kim tarafından yönetildiği belli değil. Görüntüde Tahir hoca var, Emre konuşuyor, Aurelio taktik veriyor, Volkan da telefonla bilgi aktarıyor. Hüseyin Çimşir ise kenardan takımı mükemmel yönetti, skor 2-1'e gelince de ligi düşünerek hemen değişikliklere gitti. Fenerbahçe'de Deniz Türüç'ün oyundan alınması teknik heyetin adeta intiharıydı. Pandemi dönemi, bütün takımlara fiziksel ve zihinsel olarak zarar verirken Trabzonspor'u adeta yeniden yaratmış. Trabzon'un bu coşkusu, takım birlikteliği, Sörloth'un formu, Ekuban'ın geri dönüşü şampiyonluğu da getirebilecek gibi görünüyor. F.Bahçe uzun bir aradan sonra G.Saray'a 3-1 yenilmişti, Trabzon da aynı skorla 23 yıl sonra Kadıköy'de kazandı.