BÜLENT TİMURLENK

Fener’in teknik direktörü kim?

NORMAL-YENİ normal bir kenara, dün anormal olanları sıralayalım önce. Sörloth'un ilk golünde Ekuban'ın muazzam pası, Deniz'in muhteşem volesi ve Volkan Demirel'in telefonla aldığı direktiften sonra F.Bahçe'deki oyuncu değişiklikleri…

F.Bahçe doğal olarak baskılı başladı. Maça kağıt üzerinde 1-0 önde giren Trabzon, bu baskıyı ya orta sahada oyunu dengeleyerek ya da şok bir golle bozacaktı. İkincisini tercih ettiler.

Nwakaeme'nin sakatlığı Trabzon'un bu sezon Krasnodar dışında 3 gol yememiş olmasının öz güveni, oyunu kendi sahalarında kabul etmelerine neden oldu. F.Bahçe'nin ikinci 45 dakikada bulacağı bir gol, tabelayı eşitleyecekti. Maçın başında yine gereksizce çok konuşup kendini oyundan attıran Emre Belözoğlu'na takımın sahada ihtiyaç olduğu dakikalardı. Bu orta saha Tolga ile ne zaman yürümüştü ki zaten? Maestro Gustavo, yine elinden geleni yaptı ama Serdar Aziz'in sakatlığı, Jailson'u kenardan ancak stopere getirebildi. Abdülkadir Ömür, ne hücumda ne de defansif organizasyonda duracağı yeri biliyor. Onu serbest oynatmak, ondan her şeyi istemek, yapabileceği çok şeyi de yapmamasına neden oluyor. Attığı nefis golün morali ile Deniz, değişiklik tabelası kalktığında doğal olarak isyan etti. İkinci yarıdaki değişiklikler öncesinde Volkan Demirel'in yaptığı telefon görüşmesi F.Bahçe'de teknik adam kim sorusunu elbette ki sordurtuyor. Tahir Karapınar bir basketbol koçu değil. 30 yıldır Türk futbolunun içinde, 9 resmi maçta 90 gol atsa da F.Bahçe'nin başında kalamayacağını biliyor ama 2 maçtır kulübeden sahaya müdahaleler, telefon görüşmeleri, Tahir hocaya büyük ayıp... Trabzonspor maçın favorisiydi. İkinci yarıda da iki kontratakta Sörloth ve Novak ile cezayı kesti. İstediğini aldı.