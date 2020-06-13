AHMET ÇAKAR

Hakeme rağmen kazandı

Trabzonspor kaldığı yerden devam ediyor. Üstelik maç öncesi birçok futbolseverin acaba dedikleri bir maçtı ama Göztepe o alıştığımız sürprizleri yapacak bir takım görüntüsü vermedi. Trabzonspor, kesinlikle galibiyeti hak etti. Oyuna çok iyi başladılar ve golü de buldular. Sağdan Pereira çok iyi geldi, Nwakaeme'ye adeta 'al da at' dercesine golü yaptırdı. İlk yarıya baktığımız vakit sahanın mutlak hakimi Trabzonspor. Sörloth tartışmasız Türkiye'nin fizik gücü en yüksek, en kuvvetli oyuncusu. İlk yarının son dakikalarına doğru Guilherme oyundan atıldı. Kırmızı kart kesinlikle tartışılır. İkinci yarı 10 kişi oynayan Trabzonspor, bana göre maçın kırılma anında belki de en önemli dakikada ikinci golü buldu. Sörloth, o bildiğimiz fizik gücüyle panzer gibi aldı, gitti ve penaltıyı yaptırdı

Trabzon 10 kişi oynamasına rağmen 2 farklı avantajı bulduğunda rahatlamıştı ki yine tartışılan bir VAR kararı ile Göztepe penaltıdan golü buldu. Tek farklı galibiyetler, üstelik bir kişi eksik oynuyorsanız her zaman diken üzerinde oturmak gibidir. Ama Trabzonspor diken üzerinde oturmadı, belki topla oynama yüzdesi Göztepe'de olsa da aynı Göztepe'nin 'ahlar vahlar' arasında kaçırdığı fazla da bir pozisyonu yok. Ve maçın bitmesine çok az kala da sahanın iyi olmayan isimlerinden biri Abdülkadir Ömür, kaleci Beto'nun da hatasıyla golü yapıp Trabzonspor'un şampiyonluk yarışında emin adımlarla ilerlemesini sağladı. Sonuç olarak potansiyel bir puan kaybı maçı olabilecekken Trabzonspor altın değerinde 3 puanı aldı. Gelelim hakeme... Gençliği, bilgisi ve fiziğiyle Türk hakemliğinin geleceği diye düşündüğüm Zorbay Küçük'ün 2 kararına katılmıyorum. Bir maçta 2. sarı karttan bir oyuncuyu atıyorsanız, o 2. sarı kart asla tartışılır olmamalı. Ama Guilherme'nin ikinci sarı karttan atıldığı pozisyonda sarı kart ağır karar. Dolasıyla bu tür kırmızı kartlar hep sorun çıkartır. Ayrıca Göztepe lehine VAR uyarısıyla verdiği penaltı da VAR uygulamasının mantığına aykırı. Zorbay, VAR yardımıyla penaltıyı verdi. Bu tür yüksek toplarda oyuncuların karşılıklı birbirlerini itip tuttuğu pozisyonlarda VAR devreye girmemeli. Belki Göztepeli oyuncu çekiliyor ama onun da Trabzonspor defans oyuncusuna bir müdahalesi var. Şunu çok net söyleyebilirim, Trabzonspor puan kaybetseydi hakemle ilgili çok şey konuşulurdu. Şurası muhakkak ki Zorbay Küçük'ü önce Allah sonra skor korudu.