01 Haziran 2020, Pazartesi
AHMET ÇAKAR
İç saha dış saha diye bir şey yok

İç saha dış saha diye bir şey yok

01.06.2020, Pazartesi
12 Haziran'da başlayacak ligin kalanı için nasıl bir öngörünüz var?
TFF'nin aldığı karar yüzde 100 doğru. Avrupa'da Fransa hariç neredeyse tüm ligler başlıyor. Ve tekrar artık kim şampiyon olacak, kimler düşecek tartışılmaya başlandı. Kim ne derse desin 4 takımın da birbirine yakın şampiyonluk şansı var. Ama seyircisiz oynandığında bana göre bu işten en fazla nemalanma ihtimali olan takım Başakşehir. Zira zaten evlerinde çok az seyirci ile oynuyorlar ve buna alışıklar. Ama artık özellikle G.Saray ve Trabzonspor için iç saha maçları avantaj olmaktan çıkıyor. Trabzonspor ve G.Saray iç sahada ortalama 30-40 bin kişi ile hem rakip hem de hakem üzerinde baskı oluştururlarken şimdi bu avantajlarını kaybettiler. Almanya'dan örnek verelim; maçlar seyircisiz oynanmaya başlandı. Birkaç hafta geride kaldı, sayısal olarak baktığımızda deplasman takımlarının başarısı yükseliverdi. Artık bence iç saha dış saha diye bir şey kalmadı.

Hakemlerimizin bahanesi kalmadı

Hüseyin Çimşir, Fatih Terim, Okan Buruk ve Rıza Çalımbay da kıyasıya bir rekabete girecek…
Bunların içinde en tecrübelisi Fatih Terim. Stresi, şampiyonlukları son düzlük baskılarını yıllar içinde çok yaşadı. Ne Okan Buruk ne de Hüseyin Çimşir bunların onda birini bile yaşamadılar. Rıza Çalımbay ise tam arada. Hoca avantajı mutlak G.Saray ve Terim lehine.
Hakemleri de 8 haftada zorlu bir süreç bekliyor? Yarışı ne kadar etkiler hakem performansları?
Seyircisiz maçlar sadece deplasman takımları değil hakem için de bir avantaj. Baskı yok, uğultu yok, kötü tezahürat yok. Buna rağmen hakemlerin çok dikkat etmesi lazım. Verilecek bir yanlış karar şampiyonu ve düşeni değiştirebilir.

Yabancıda optimumu bulmak zorundayız

TFF, küme düşmenin kaldırılmasını isteyen 7 kulübe olumsuz yanıt verdi. Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
Komik ve manasız bir istek. Futbolla alakası olmayan bir istek. Düşme niye kalkacakmış? Maçlar oynanmasaydı, lig sonlandırılmış olsaydı bu talebin kendi içinde bir mantığı olabilirdi. TFF pek tabii ki reddetmekle doğruyu yaptı.
Yabancı oyuncu sayısının düşürülmesi konusunda komisyon çalışmaya başladı. Sizce nasıl bir formül olmalı?
Yabancı sayısını sıfırlamak hem mantıklı değil hem de global futbolda yeri yok. Optimumu bulmak zorundayız. Bir takım sahaya çıktığında hiçbiri Türk Milli Takımı'nda oynayacak seviyede değilse o işte sakat bir şey vardır. Arayı bulmak, optimumu bulmak çok önemli.
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör