AHMET ÇAKAR

Penaltı doğru

Bence zirve açısından müthiş keyifli ve iyi bir maç oldu... Sivasspor oyuna askerden gelmiş gibi başladı... İlk 10 dakika Galatasaray neye uğradığını şaşırdı, pozisyonlar arka arkaya geldi ve Sivas bu fırtına dakikalarında golü de buluverdi. Ama Galatasaraylı oyuncular çok tecrübeli. 10 dakikalık korkunç baskı sonrası Galatasaray bütün kontrolü ele aldı ve Feghouli-Falcao ortaklığı ile iki gol birden attı... Aslında Galatasaray'ın attığı iki gol Sivasspor defansının ağır hatalarından geldi. İlk golde kaleci çıkmalıydı, çıkamadı... İkincisinde ise Feghouli bomboş kaldı ve Sivasspor defansı çok büyük bir yerleşim hatasıyla golü yedi. İkinci yarı roller değişti. Sivas daha iyi oynamaya başladı ve penaltı ile beraberliği buldu... İşte bu dakikadan sonra maç gitti geldi. Her iki takım da kazanabilirdi. Hele hele Onyekuru karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ayağından açmasa Galatasaray galip gelecekti. Ama sonuca baktığımızda iki takım için de beraberlik kötü sonuç değil. İddialarını görünün o ki son haftaya kadar sürdürecekler.

Maçta çok tartışılacak bir pozisyon var...

Bence Mete Kalkavan mükemmele yakın bir yönetim gösterdi. Maç asla kolay değildi, müthiş ve sert ikili mücadeleler vardı. Sivasspor lehine verilen ve VAR daveti ile gelen penaltı doğru karar. Topa ilk vuran Fernando... Sonra ise Seri'nın müdahalesi var. Olay ceza sahası çizgisinin hemen içinde ve karar doğru. Aslında önceki günkü Gaziantep- Trabzonspor maçındaki pozisyonla çok benzer. Orada da topa ilk vuran Trabzonsporlu Abdülkadir'di. O maçta yanlış karar verildi ama Mete Kalkavan'ın verdiği penaltı kararı doğru.