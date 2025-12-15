Galatasaray'ın yeni başantrenörü Andrea Gardini!

Galatasaray HDI Sigorta, başantrenörlük görevine Andrea Gardini'nin getirildiğini resmi sosyal medya hesabından duyurdu.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Hoş geldin Andrea Gardini!
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızda başantrenörlük görevine Andrea Gardini getirildi."
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızda başantrenörlük görevine Andrea Gardini getirildi.
