CEV Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon 4. olan Halkbank, Polonya Ligi ve CEV Challenge Kupası'nın son şampiyonu Bogdanka LUK Lublin ekibiyle Lublin kentindeki Globus Tomasz Wojtowicz Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Maçta ilk seti 25-20, ikinci seti 25-14 ve üçüncü seti de 25-13 alan Polonya temsilcisi, karşılaşmayı da 3-0 kazandı.

Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçını, Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı ile 7 Ocak 2026 tarihinde Ankara'da, TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda, saat 20.00'de oynayacak.