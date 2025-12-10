İstanbul Hasan Doğan Spor Salonu'nda oynanacak 10'uncu hafta mücadelesi saat 14.00'te başlayacak. Bu maçta Hakkı Demiralay, Sadettin Kıral hakem ikilisi düdük çalacak Ligde 9 karşılaşmada 2 galibiyet alan düşme hattındaki Göztepe, galibiyeti bulunmayan son sıradaki rakibini yenerek üst üste 2'nci zaferini elde etmeyi hedefliyor.
Düşme hattındaki Göztepe deplasmandan galip gelmek istiyor
Sultanlar Ligi'nde geçen hafta evindeki olaylı maçta Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek moral bulan Göztepe 10 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.
Yayın Tarihi: 10.12.2025 - 09:39