Türk Hava Yolları CEV Kupası 16’lı Final ilk maçında İspanya’yı ağırlayacak
Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında Türk Hava Yolları, 27 Kasım Perşembe günü İspanya'nın Avarca de Menorca takımını konuk edecek. İşte detaylar...
Voleybol Haberleri
Yayın Tarihi: 26.11.2025 - 11:07
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki mücadele, saat 18.00'de başlayacak.
Karşılaşmada Bartlomiej Adamczyk (Polonya) ve Djordje Stevanovic (Sırbistan) hakem ikilisi görev yapacak.
Müsabakanın rövanşı, 3 Aralık Çarşamba günü Avarca de Menorca ev sahipliğinde oynanacak.
DİĞER HABERLER