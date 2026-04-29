Trabzonspor hem sağ hem de sol kanat için oyuncu arıyor. Fotomaç'ın haberine göre; gündeme gelen son ismin; Girona forması giyen Viktor Tsygankov olduğu öğrenildi.



28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 2025 yazında da transfer listesindeydi. Ukraynalı yıldızın, İspanyol ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitiyor. Girona, Tsygankov'u yaz döneminde satmazsa, oyuncu önümüzdeki sezonun ardından boşa çıkabilecek.



1.78 boyundaki futbolcunun tahmini piyasa değeri 15 milyon euro... Ancak sözleşmesinin sonuna yaklaştığı için rakamın daha düşük olması bekleniyor. Tsygankov bu sezon La Liga'da 27 karşılaşmaya çıktı. Sahada 2.202 dakika kaldı. 6 gol ve 4 asist üretti.



Girona, tecrübeli futbolcuyu 2023'ün Ocak ayında Dinamo Kiev'den transfer etmişti ve 5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Trabzonspor'un kısa süre içinde bu hamleyle ilgili ciddi adımlar atması bekleniyor.