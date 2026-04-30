SON DAKİKA: Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a 12 ay hak mahrumiyeti cezası!
PFDK, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş’a bahis eylemi nedeniyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 30.04.2026 18:25 Güncelleme Tarihi: 30.04.2026 18:34
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin sarı-lacivertli oyuncuya bahis eylemi nedeniyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdiği duyuruldu.