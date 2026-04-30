Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) bahis eylemi nedeniyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdiği Mert Hakan Yandaş için kulübü Fenerbahçe'den resmi açıklama yayınlandı.

İşte sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama:

Kaptanımız Mert Hakan Yandaş hakkında, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezası kabul edilemez niteliktedir.

Henüz sonuçlanmamış bir ceza yargılaması gerekçe gösterilerek verilen bu disiplin cezası, futbolcumuz açısından telafisi güç zararlara yol açabilecek niteliktedir ve hukuka, hakkaniyete açıkça aykırıdır.

Kulübümüz, sürecin başından bu yana hukukun evrensel ilkelerine ve özellikle masumiyet karinesi ilkesine bağlı bir duruş sergilemiştir. Bu doğrultuda, söz konusu kararın kaldırılması amacıyla TFF Tahkim Kurulu nezdinde gerekli itiraz başvuruları ivedilikle yapılacaktır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, Kaptanımız Mert Hakan Yandaş'ın yanında olduğumuzu bir kez daha açıkça ifade ediyor; sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

MERT HAKAN'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

PFDK'nin cezasının ardından Mert Hakan Yandaş da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepkisini dile getirdi.

İşte Mert Hakan'ın açıklaması:

"Avukatlarım, büyüklerim tahkim sürecini bekle diyorlar. Bir kere günah keçisi olarak seçilmişim. Kalemimin kırıldığını biliyorum. Hakkımda verilen haksız, adaletsiz kararın değişeceğine hiç inanmıyorum ama Allah korkusu olan insanlar olduğuna inanıyorum. Bu yüzden tahkim sonrası detaylı açıklama yapacağım. Umarım benim de bir ailemin olduğunu, sadece beni cezalandırmadığınızı düşünürsünüz."