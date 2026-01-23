CANLI SKOR ANA SAYFA
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den golcü oyuncu için resmi teklif! F.Bahçe'den golcü oyuncu için resmi teklif! 16:50
Beşiktaş'a Portekizli golcü! Beşiktaş'a Portekizli golcü! 16:11
F.Bahçe'de Göztepe mesaisi başladı! F.Bahçe'de Göztepe mesaisi başladı! 15:25
Barcelona'nın göz bebeği Galatasaray'a! Barcelona'nın göz bebeği Galatasaray'a! 15:22
Beşiktaş'ta yıldız isimle yollar ayrılıyor! Beşiktaş'ta yıldız isimle yollar ayrılıyor! 14:40
Beşiktaş taktik çalıştı! Beşiktaş taktik çalıştı! 14:19
Daha Eski
Beşiktaşlı yıldıza Milan kancası! Beşiktaşlı yıldıza Milan kancası! 14:03
Dursun Özbek'ten flaş Okan Buruk sözleri! Dursun Özbek'ten flaş Okan Buruk sözleri! 13:54
Semih Kılıçsoy'dan flaş Beşiktaş itirafı! Semih Kılıçsoy'dan flaş Beşiktaş itirafı! 12:43
Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı! Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı! 12:25
İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın UEFA kulüpler sıralamasındaki yeri! İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın UEFA kulüpler sıralamasındaki yeri! 12:21
Okan Buruk'tan rotasyon kararı! Okan Buruk'tan rotasyon kararı! 11:21
Trabzonspor-Kasımpaşa maçı detayları!
Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı!
Süper Loto sonuçları belli oldu! 22 Ocak
Metabolizma neden zamanla yavaşlar?