Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke konuştu.

Galibiyeti değerlendiren Tekke, "Zor olacağını söylemiştik, gerçekten de zor oldu. Rakibimizin bölüm bölüm topa sahip olduğu anlar vardı ancak bana göre oyun üstünlüğü bizdeydi. Ön bölgede çok basit top kayıpları yaptık. Oyuncularımızın çoğu genç, bunlar normal. Ancak istek ve arzu çok yüksekti. Paul Onuachu'nun bu kadar enerjik bir şekilde oyuna girmesi, yorgun oyuncular arasına dinamizm katması çok önemliydi. Nwaekeme'nin attığı o pası belki herkes göremezdi; çok ince bir pas oldu. Zubkov'un golü ise inanılmazdı.

"KOLAY GÖRÜNMÜYOR"

Bu tür maçları daha kolay geçmemiz gerekiyor ama bu hiç kolay görünmüyor. Basit top kayıpları oluyor ancak oyuncularımın galibiyet isteği üst seviyedeydi. Hepsini tebrik ediyorum. Önümüzde arka arkaya iki deplasman maçımız var. Söyleyeceğim çok fazla bir şey yok.

"BUNU KABUL EDEMEM"

Maç öncesinde de söyledim; oyunun gidişatına göre Onuachu oyuna girebilirdi ve öyle bir tercih yaptım. Oyuncular üzerinde bazı değişiklikler yaptık. Bugün çok basit bir top kaybıyla gol yedik, bunu kabul etmem mümkün değil. Daha cesur, daha yetenekli olmamız gerekiyor. Bunları antrenmanlarda çalışıyoruz.

"ÇIKAN HABERLER VARDI"

Bu hafta biraz fırtınalı geçti. İki gün önce çıkan haberler vardı ancak bugün oyuncuların sahadaki istek ve arzusu çok değerliydi. Maç maç gitmeye devam edeceğiz. Umarım bu şekilde sürdürürüz.

"BU BİR RİSKTİ"

Başkanımıza, yönetim kurulumuza ve teknik ekibimize teşekkür etmem gerekiyor. Ekibim yaklaşık 10 aydır büyük bir özveriyle çalışıyor, onların da hakkını vermek lazım. Aramızda hiçbir zaman düşünce ayrılığı olmadı; tamamen koşullarla ilgili durumlar yaşandı. Bu bir riskti ve bunu başkanımızla konuştuk. Bu riski almak önemliydi ve aldık.

"EN ÇOK İSTEYEN BENİM"

Trabzonspor'un sahadaki değeri, geldiğimiz noktada net şekilde görülüyor. Daha olgun ve deneyimli oyuncularla oynamak herkesin isteyeceği bir şeydir. Şampiyonluğu en çok isteyenlerden biri de benim. Ancak sosyal medyada maalesef çok karanlık şeyler dolaşıyor. Biz doğrunun asla kaybolmayacağına inanıyoruz.

"ÇOK KARANLIK ŞEYLER ÇIKIYOR"

Başkanım, ben, yönetim kurulu, izleme ekibi, hepsini kattığımızda farklı hiçbir şey düşünmüyoruz. Bu tamamen koşullarla alakalı bir şey. Biz aman bir oyuncuyu satalım derdinde değiliz. Biz taraftarımız nasıl mutlu olur derdindeyiz. Trabzonspor'un menfaati neyse onu yaparız. Sosyal medyada çok karanlık şeyler çıkıyor. Yalanı gerekçelendirmeye çalışıyorlar. Biz doğrunun asla menzilini kaybetmeyeceğine inanan insanlarız." ifadelerini kullandı.