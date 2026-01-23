CANLI SKOR ANA SAYFA
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Dursun Özbek'ten flaş transfer açıklaması! Dursun Özbek'ten flaş transfer açıklaması! 23:05
Fatih Tekke'den Oulai açıklaması! Fatih Tekke'den Oulai açıklaması! 22:43
"Trabzon hep kalbimde olacak!" "Trabzon hep kalbimde olacak!" 22:28
"Onuachu'nun girmesi özgüven kazandırdı!" "Onuachu'nun girmesi özgüven kazandırdı!" 22:21
Noa Lang resmen Galatasaray'da! Noa Lang resmen Galatasaray'da! 21:15
Yaser Asprilla kimdir? GS ile anlaştı mı? Yaser Asprilla kimdir? GS ile anlaştı mı? 21:02
Daha Eski
Kolombiyalı kanat G.Saray'a doğru! Kolombiyalı kanat G.Saray'a doğru! 20:13
F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi! F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi! 19:50
"Onuachu uzun seyahat etti" "Onuachu uzun seyahat etti" 19:32
F.Bahçe'den Ataşehir'de ay-yıldızlı gösteri! F.Bahçe'den Ataşehir'de ay-yıldızlı gösteri! 19:19
Fenerbahçe'ye Arda Güler'den dev gelir! Fenerbahçe'ye Arda Güler'den dev gelir! 18:51
David Moller Wolfe kimdir? David Moller Wolfe kimdir? 18:20
Fatih Tekke'den Oulai açıklaması!
"Trabzon hep kalbimde olacak!"
Süper Loto sonuçları belli oldu! 22 Ocak
Metabolizma neden zamanla yavaşlar?