Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme maçın ardından konuştu.

Nwakaeme, "Takım mutlu, Trabzon mutlu. Önemli olan bu zaten. Hala sağlıklıyım, oynayabiliyorum, koşabiliyorum. Oynayabildiğim sürece futbol oynamaya devam ediyorum. Futbolda ne olacağını bilemezsiniz. Trabzonspor'da kararları Nwakaeme değil; teknik direktörümüz, başkanımız alacak. Trabzon'da çok mutluyum, kendimi çok şanslı hissediyorum. Kalsam da gitsem de Trabzon hep kalbimde olacak." ifadelerini kullandı.