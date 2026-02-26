Nottingham Forest-Fenerbahçe | CANLI (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turu play-off rövanş maçında İngiltere ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya geliyor. Kadıköy’de 3-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında rakibine İngiltere’de konuk olacak olan temsilcimiz, karşılaşmayı galibiyetle tamamlayıp UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselmeyi hedefliyor. Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...