UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turu play-off rövanş maçında İngiltere ekibi Nottingham Forest ile karşılaşıyor. Kadıköy'de 3-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Nottingham Forest'a The City Ground'da konuk olacak Sarı-Lacivertliler, Avrupa arenasında adını son 16 turuna yazdırarak tarihi bir geri dönüşe imza atmak istiyor. Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
NOTTINGHAM FOREST-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş karşılaşması, 26 Şubat 2026 Perşembe günü saat 23.00'te başladı.
NOTTINGHAM FOREST-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimizin bu kritik sınavı, Türkiye'de TRT 1 kanalından canlı yayınlanıyor.
NOTTINGHAM FOREST-FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LER
Nottingham Forest: Ortega, Williams, Morato, Murillo, Anderson, Dominguez, Lucca, Hutchinson, Yates, Jair Cunha, McAtee.
Fenerbahçe: Tarık, Yiğit Efe, Brown, Mert, Guendouzi, İsmail, Kante, Oğuz, Nene, Kerem, Cherif.