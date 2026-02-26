Afrika basınında yer alan haberlere göre Suudi Arabistan’dan bir kulüp, bordo-mavili ekibin golcü ismi Paul Onuachu için harekete geçti. İddiaya göre söz konusu oyuncuya mevcut kazancının yaklaşık üç katı seviyesinde bir maaş önerilmeye hazırlanılıyor. İşte transferde son durum...

Paul Onuachu bu sezon attığı 17 golle ligin tozunu atıyor. 31 yaşındaki forvetin bu durumu hem Avrupa hem de Suudi Pro Lig ekiplerinin dikkatini çekiyor. Nijerya basını, Al Ahli'nin yaz döneminde Onuachu'ya teklif sunacağını yazdı.

Suudi kulübünün, Ivan Toney'in Premier Lig'e dönme ihtimali sebebiyle Onuachu'yu listesine aldığı ifade edildi. 2.01'lik boyu, hava toplarındaki etkinliği ve bitiriciliğiyle öne çıkan Onuachu'nun güçlü bir alternatif olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Körfez ekibinin, Nijeryalı golcüye Trabzonspor'daki maaşının 3 katını önereceği belirtildi. Onuachu'nun Fırtına ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.