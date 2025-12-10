Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında pazar günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde ilk büyük galibiyetini almanın mücadelesini verecek. Ligde geride kalan 15 haftada topladığı 34 puanla lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alan bordo- mavililer, büyük takım karşısında galibiyet özlemini sonlandırarak zirve yarışında daha da iddialı hale gelmek istiyor. Karadeniz devi, Fatih Tekke yönetiminde çıkışa geçse de büyük maçlarda aynı başarıyı gösteremedi. Bordo- mavililer, Tekke döneminde büyük rakipleriyle ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir olmak üzere oynadığı 5 maçı kazanamadı. Trabzonspor, bu maçlarda 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

TEKKE YÖNETİMİNDEKİ BÜYÜK MAÇLAR



Söz konusu maçları Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı oynayan Fırtına, Tekke ile ilk kez üç büyük rakibi içinde yer alan Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Karadeniz devi, Tekke ile geçen sezon Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 4-1'lik yenilgiyle ayrılarak ilk büyük sınavında başarılı olamadı. Trabzonspor, daha sonra genç çalıştırıcı ile 5 gün içinde Galatasaray'a ligde 2-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0 mağlup oldu. Bordo- mavililer, Tekke ile bu sezon ise deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 kaybederken, Galatasaray ile İstanbul'da golsüz berabere kalarak büyük maçlarda galibiyetle tanışamadı. Trabzonspor, Tekke'nin görevde bulunduğu dönemde büyük maçlarda sadece 1 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.



3 YENİLGİ DE BÜYÜK TAKIMLARA KARŞI



Fırtına, Fatih Tekke ile ligde 3 yenilgisini de büyük maçlarda yaşadı. Bordo-mavili takım, genç çalıştırıcı idaresinde iki sezonda toplam 26 lig karşılaşmasında 15 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Trabzonspor, Tekke yönetimindeki ligdeki maçlarda deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 ve 1-0, evinde de Galatasaray'a 2-0 yenildi.



34 PUANLA İKİNCİ DÖNEMİ



Fotomaç'ın haberine göre, Karadeniz devi, bu sezon Fatih Tekke ile şampiyonluk yaşadığı 2021-22 sezonunun ardından en iyi dönemini yaşadı. 2021- 22'de 15 maçta 39 puan toplayarak lider olan Karadeniz devi, bu sezon ise 34 puanla 2. sırada yer aldı. Trabzonspor, 2022- 23 ve 2023-24'te 15. hafta sonunda 26'şar puan toplarken, geçen sezon aynı dönemde 16 puan elde edebilmişti.



PUAN ORTALAMASI 2.03



Fırtına, teknik direktör Fatih Tekke ile çıktığı 26 lig maçında 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Tekke 2.03 puan ortalamasıyla 2023 yılının mart ayında göreve gelen Ertuğrul Doğan'ın başkanlığı dönemindeki 6 çalıştırıcı içinde en yüksek puan ortalamasını elde eden isim oldu.