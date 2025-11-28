Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde başarılı bir sezon geçiriyor. Süper Lig'de 13 hafta sonunda 28 puanla zirve yarışında olan bordo-mavililer, 2021-2022 sezonunda şampiyon olduğu sezondan bu yana en iyi dönemini yaşıyor.

Fatih Tekke ile 13 haftada 2.1'lik maç başına puan ortalaması tutturdu. Tekke yönetimindeki Fırtına, maç başına 10.9 şut ortalaması ve maç başına 1.7'lik gol ortalaması da yakaladı. Süper Lig'de 8 maçtır kaybetmeyen ve bu sezon sadece tek yenilgi yaşayan Karadeniz devi, zirve yolundaki iddiasını gösteriyor.



EN BAŞARILI HOCA OLDU



Başkan Ertuğrul Doğan döneminde de en başarılı teknik direktör Fatih Tekke oldu. Bordo-mavililer, Fatih Tekke ile 24 lig karşılaşmasına çıktı. İlk sezonunda 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet, bu sezon ise 13 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Fırtına, Tekke ile 24 karşılaşmada 13 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı. Başarılı hoca, 1.95 puan ortalamasıyla Mart 2023'te göreve gelen Ertuğrul Doğan'ın başkanlığı dönemindeki 6 hoca içinde en yüksek puan ortalamasını elde eden isim oldu.

