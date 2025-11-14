Manchester United'ın Andre Onana ve Altay Bayındır planı belli oldu!

Premier Lig'in dev ekiplerinden Manchester United, Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Andre Onana ve kadrosunda bulunan bir başka kaleci Altay Bayındır için kararını verdi. İşte o plan...

Manchester United, 2026 yaz transfer döneminde kaleci rotasyonunda önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Sezon başında Andre Onana'yı bir yıllığına Trabzonspor'a kiralayan ve kaleyi Royal Antwerp'ten 20,5 milyon euro'ya transfer edilen 23 yaşındaki Senne Lammens'e emanet eden İngiliz devi, şimdi de rotasını ikinci kaleci pozisyonu için oluşturmaya başladı.

HEM ONANA HEM ALTAY

İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre, Lammens'in gösterdiği başarılı performans sonrası gözden düşen milli kaleci Altay Bayındır'ın da sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Haberde, 27 yaşındaki kaleci için Türk kulüplerinin harekete geçebileceği belirtiliyor.

Manchester United, hem Onana ile yolları tamamen ayırmayı hem de Altay Bayındır'ı elden çıkarmayı planlıyor. Altay'ın Türkiye'den birçok kulübün radarında olduğu ifade edilirken, United'ın yeni yedek kaleci adayının ise Malmö'nün 22 yaşındaki file bekçisi Melker Ellborg olduğu ifade edildi.

İŞTE O HABER