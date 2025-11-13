Azerbaycan-İzlanda maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu’nun 5. haftasında gözler Bakü’ye çevriliyor. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği mücadelede Azerbaycan, sahasında İzlanda’yı ağırlayacak. Turnuvada henüz galibiyetle tanışamayan Azerbaycan, 1 puanla grubun 4. sırasında yer alıyor. Ev sahibi ekip, bu karşılaşmada üç puana uzanarak hem moral bulmak hem de Dünya Kupası umutlarını canlı tutmak istiyor. Öte yandan İzlanda cephesi de kolay pes etmeye niyetli değil. Peki, Azerbaycan-İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın tüm detayları…