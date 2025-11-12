Turkuvaz Medya Spor Zirvesi ve Spor Ödülleri Töreni'ne katılan Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Fotomaç Gazetesi'ne özel açıklamalar yaptı. Takımdaki bazı bölgelere transfer yapacaklarını dile getiren Zeyyat Kafkas, "Transfer için çalışıyoruz. Mutlaka gerekli takviyeleri yapacağız. Ancak öncelikle yabancı kontenjanını boşaltmak durumundayız. Kontenjanımız dolu. Çift taraflı bir operasyon söz konusu olacak. Göndereceğimiz bazı futbolcular da olacak" ifadelerini kullandı.

KONTENJAN AÇACAĞIZ

Kafkas şöyle devam etti: "Yaz döneminde anlaştığımız ama alamadığımız bazı futbolcular bile var. Hocamız Fatih Tekke'nin isteklerine, vereceği kararlara göre gerekli adımları atacağız. Taraftarımız merak etmesin. Şu anda kadromuz iyi ama daha da güçlendirmek istiyoruz. Bazı bölgelerde alternatifli bir kadro oluşturmamız gerek. Bunun için de transfer yapacağız. Bunun için çalışıyoruz. Ama dediğim gibi öncelikle kontenjan açmamız gerek. Buna mecburuz. Yoksa bir çalışmamızın bir anlamı yok."

NWAKAEME DÖNÜYOR

Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Nwakaeme'nin geri döneceğini söyledi. Kafkas, "Hocamız Fatih Tekke Nwakaeme'yi istiyor. Dolayısıyla ikinci yarıda yeniden forma giymeye başlayacak. Yani devre arasında kontenjan boşaltmamız gerekli" ifadesini kullandı.