İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI

"BİR VİZYON ORTAYA KOYDUK"

"Bildiğiniz gibi Galatasaray Spor Kulübü olarak 2016'dan başlamak üzere bir vizyon ortaya koyduk. Sportif faaliyetlerimiz için, sportif faaliyetler ile ürettiğimiz fonlar yeterli değil. Sürdürülebilir finansal yapıyı ortaya koymak için faaliyet dışı bazı gelirler yaratmak zorundayız diyerek bir vizyon ortaya koyduk. Bu vizyonumuza biz bildiğiniz gibi gayrımenkul projeleriyle başladık. O zamanlar çok tenkit aldık, 'Galatasaray, bir inşaat şirketi mi' diye. Bu tenkitler bizi yıldırmadı. Bu vizyona biz inanmıştık. Bu vizyon çerçevesinde gayrımenkul projelerinin faydalarını gördük, meyvelerini toplamaya başladık."

"GALATASARAY ENLERİN VE İLKLERİN TAKIMI"

"Galatasaray, enlerin ve ilklerin takımı olması hasebiyle, faaliyet dışı gelirlere yaptığı yatırımlar konusunda da, rahmetli başkanımız Mustafa Cengiz döneminde Yusuf Günay'ın büyük destekleriyle stadımız üzerine enerji panelleri koydu. Kulübümüz, yatırımları daha önce de yaptı. Bize düşen geliştirmek ve Galatasaray'a fayda sağlayan yatırımları artırmak. Galatasaray'ın bu öncü tarafı tartışılmaz bir konudur."

SÜPER KUPA FİNALİ...

"Süper Kupa finali Olimpiyat Stadyumu'nda organize edilecek bilgisi bana gelmedi. Olimpiyat Stadı'nın final için en uygun olduğu yer konusunda şüphem var. Şanlıurfa'da yarım kalan bir final var. O dönem Şanlıurfa'daki taraftarlarımız, kardeşlerimiz bizi izlemek için çok büyük ilgi göstermişti. Final oynanamadı. O itibarla belki, oradaki eksik kalan hikayeyi bu sene yazabiliriz. Bu teklif TFF'den gelirse sıcak bakıyorum. Orada yarım kalan bir hikaye var. Değerli Şanlıurfalılar'ı bu şekilde memnun etmiş oluruz. Toplumların birbirine kaynaşması açısından önemli bir özellik ama karar verecek olan TFF, kararlarına saygı duyacağız."

"TESİSE ACİL İHTİYACIMIZ VAR"

"Stadyumun yanında 62 dönüm arazi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan uzun süre kullanabilmek için bir sözleşme yaptık. Bu sözleşme içinde Galatasaray'ın voleybol, basketbol, salon sporları ve yüzme gibi branşlarına hizmet edecek tesisleri yapmak üzere bir sözleşme bu. Bu sözleşmede sonuna denk geldik, inşaat ruhsatı için müracaat yaptık. Ruhsatı alacağız yakın zamanda. Alır almaz inşai faaliyete başlayacağız. Bunu yapmak zorundayız. Dün Divan'da da bunu anlattım. Geciktirmeden bu projeyi hayata geçirmemiz lazım. Salon sporlarının bu tesise acil ihtiyacı var. Yetişecek genç nesilleri burada eğitmek suretiyle Galatasaray'a daha faydalı bir gelecek hazırlama peşindeyiz. Faaliyetimiz devam ediyor. İnşallah yakın zamanda bu müjdeyi vereceğiz."

İŞTE ABDULLAH KAVUKCU'NUN SÖZLERİ

"HERKES GALATASARAY'A GELMEK İSTİYOR"

"Transferi konuşuruz ama... Başkanım biraz önce bahsetti. Daha önce herkes Galatasaray'a gayrımenkulcu diyordu. Galatasaray, mutlaka gelirlerini artırması, kalıcı gelirler sağlaması lazım. Galatasaray enerjiyle alakalı depolama ve yatırım yapan bir kulüp haline geliyor. Globalde ilklerden bir tanesiyiz. Bugün 100 megawatt'ta yıllık 10 milyon Euro gelir getiriyor. Öz tüketimde yatırım maliyeti yarı yarıya düşüyor. Bu vizyonla Galatasaray'a yıllık çok ciddi miktarda kalıcı getir getireceğiz. Sponsorluğun bir bedeli var ama devamında da kazanacağımız bir alan oldu.

Biz transferleri sadece ocak ayında yapmıyoruz. Herkes Galatasaray'a gelmek istiyor. Dünyada bir hedef koyduk. 5 yıl içinde buraya Avrupa'dan kupa getirme hedefi koyduk. Eksik olan bölgelere transferler yaptık. Sadece transferlerimiz konuşuldu, satılanlar gidenler konuşulmadı. Maaşlarıyla beraber gidenler yaklaşık 50 milyona ulaştı satışımız geçen seneki. Sözleşmeleri devam eden, ocak ayında satışı gerçekleşecek kontratlarımız var. Basında çıkanların bazıları doğru bazıları yanlış. Başkanımız ve hocamız liderliğinde çalışmalarımız devam ediyor. Transfer konuşmak şu an son derece yanlış. Hocamız takviye isterse ocakta, konuşuruz. Şu an konuşmadık. Gelmek isteyen futbolcular var bize. Haber yollayan futbolcular var."

"Biz geçen sene 5 transfer yaptık. Osimhen de buna dahil. Osimhen'in futbolu, konuşulanlar ortada. Mevcut futbolcularımızın değerli ortada. Bir Icardi mesela... Biz bir aileyiz. Aileden birisi. Osimhen de değerli, Icardi de değerli, hepsi çok değerli."

"Galatasaray sezonun devamında başka fonta geçecek mi, arial font ile mi devam edecek?"

- "Elimizde basılı formalar var. Onları bir anda yok edemiyorsunuz. Yıl sonu itibarıyla çalışma var."