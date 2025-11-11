Başkan Ertuğrul Doğan, devre arası transfer operasyonuna başladıklarını geçen hafta açıklamıştı. 2024'ün yaz döneminde Zorya Luhansk kulübünden Arseniy Batagov'u 1.8 milyon euro'ya kadrosuna katan Trabzonspor'un özellikle stoper hattı için yine bir Ukraynalı futbolcunun peşinde: Taras Mykhavko. Yaz döneminde de gündeme gelen 20 yaşındaki savunma oyuncusu için temasların yoğun bir şekilde sürdüğü dile getiriliyor. Fotomaç'ın haberine göre, Dinamo Kiev forması giyen 1.85 boyundaki futbolcunun tercih nedeni genç, gelişime açık, istikrarlı ve yetiştirilip iyi paralara satılabilir olması.

VATANDAŞLARI TRANSFER İÇİN DEVREYE GİRECEK

Karadeniz devi, 23 yaşındaki Batagov'un yanına 20 yaşındaki Taras Mykhavko'yu alarak uzun yıllar stoper tandemini Ukraynalı futbolculara emanet etmeyi planlıyor. Kulübü ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu, sol ayağını kullanıyor. Ancak hem sağ hem de sol stoperde görev yapabiliyor. Şu an market değeri 6 milyon euro olan Ukraynalı savunmacının transferi için vatandaşları Zubkov, Batagov ve Sikan da devreye sokulacak. Başkan Ertuğrul Doğan'ın Mykhavko için 4-5 milyon euro civarında bir bütçe ayırdığı öne sürülüyor.