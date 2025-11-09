Trabzonspor'un ikinci yarına ne oynadığını anlamak mümkün değildi.

Takımın fizik gücü sıkıntılı olduğu gibi bu durum oyun hızını çok etkiliyor. Top rakipteyken reaksiyon gösteremediler.

Hiç hataya zorlamadılar. Bu da rakibe çok rahat topu kullanması için alan ve zaman tanıdı.

Trabzonspor hücumda organize değil. Bazı oyunculara çok fazla şans verildiği düşünülüyor. Zubkov ve Olaigbe'nin gol ve asist istatistikleri bunu net bir şekilde gösteriyor.