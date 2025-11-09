Spor yazarları Trabzonspor - Alanyaspor maçını değerlendirdi!
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaştı. İki takım sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Fotomaç Gazetesi yazarları da Trabzonspor-Corendon Alanyaspor maçını flaş sözlerle değerlendirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor, Süper Lig'de çizdiği başarılı grafiği devam ettirmek için Alanyaspor karşısına mutlak galibiyet için çıktı. Aslında maça da çok iyi başladı ve Onuachu'nun bireysel becerisi ile öne geçtiler. Bundan sonra daha rahat geçmesi beklenen maç istedikleri gibi gitmedi.
Alanya topu rakibine bırakarak 5/4/1 gibi formasyonuyla topun karşısına geçti ve rakibi belirli bir bölgede karşıladı. Golü yedikten sonra ön alana çıkıp baskı ile bordo mavileri hataya zorladılar. Rakibi geriye ittiler. Bordo mavililerin stoper tandemi sakatlıklar nedeniyle değişmişti. Yani Savic ve Batagov yoktu.
Yerlerine Baniya ve aslında ön libero olan Okay görev yaptı. Bu durum da savunmada yerleşim sıkıntısı yaşattı. Top ayağında iken doğru pas şablonu olmadığından oyunu geriden kurmakta sıkıntı yaşadılar. Burada özellikle Batagov'un eksikliği çok hissedildi.
Trabzonspor'un ikinci yarına ne oynadığını anlamak mümkün değildi. Takımın fizik gücü sıkıntılı olduğu gibi bu durum oyun hızını çok etkiliyor. Top rakipteyken reaksiyon gösteremediler. Hiç hataya zorlamadılar. Bu da rakibe çok rahat topu kullanması için alan ve zaman tanıdı. Trabzonspor hücumda organize değil. Bazı oyunculara çok fazla şans verildiği düşünülüyor. Zubkov ve Olaigbe'nin gol ve asist istatistikleri bunu net bir şekilde gösteriyor.
Fatih hocaya her zaman inanıyorum. Yalnız onun bazı duvarlarını yıkması taktiksel olarak daha (Esnek) olması gerekiyor. Bu iş topa sahip olmak (bu da yetersiz) ve saha içi konumlanmalarla iki konu başlığı ile olmaz. Birçok parametrenin yerine getirilmesi gerekir.
ZEKİ UZUNDURUKAN - TRABZONSPOR'A 2. YARIDA NE OLDU!
Trabzonspor, Alanyaspor maçının ikinci yarısında her hattı ile tel tel döküldü. Papara Park'ta taraftar desteği ile oynuyorsun, öne de geçmişsin ilk yarıda. Biraz cesur olsan, 2'yi hatta 3'ü bulacaksın daha ilk bölümde. Ama bir oyun coşkusu, bir kazanma isteği yoktu Trabzonspor'un... Ama Onuachu'nun golünden sonra 'maçı kazandık artık, bitse de tatile gitsek' havasında bir görünümü vardı Trabzonspor'un! Fatih Tekke'nin oyun zora girdikten sonra hemen Muçi'ye sarılmasına hiç şaşırmıyoruz artık! Ama o Muçi'nin her maçta kendisine çok güvenen hocasını hayal kırıklığına uğratmasına ne demeli!
İkinci yarıda Alanyaspor çok etkiliydi. Özellikle de 50. dakikadan sonra maçın tek hakimi Alanyaspor'du! Bordo-mavililer, Pereira'nın takımına o kadar çok pozisyon verdi ki... Enes ile Onana arasında geçmeye başlayan maçta Alanyaspor'un golü adeta bağıra bağıra 'geliyorum' diyordu. Trabzonspor önce orta sahayı kaybetti. Zaten Batagov ve Savic'in yokluğunda defans hattı evlere şenlikti. Baniya, Hagi'nin jeneriklik golünde topa sırtını dönüyor. Bir stoper, rakip şut çekerken arkasını dönüyorsa eyvah eyvah!
Maalesef Savic ve Batagov'un alternatifi yok. Yerine oynayan Baniya, Süper Lig seviyesinde değil. Okay da ruhen sahada değil. Maç içinde Trabzonspor'a bir katkısı olmadı Okay'ın. Haftada tek maç yapan Trabzonspor'un ikinci yarıda bu kadar oyundan düşmesi, öne geçtiği maçta evinde 2 puan kaybetmesi düşündürücü. Bu kötü oyunla kazanılan 1 puana şükretmeli Trabzonspor! Çünkü gerçekten bu sezonun en kötü ikinci yarısını oynadı bordo-mavililer! Fatih hocaya soruyorum: 'Bu takıma ikinci yarıda ne oldu?' Milli maç arasına oynadığı futbolla kafalarda soru işaretleri bırakarak giriyor Trabzonspor... Alanyaspor'u ise tebrik ediyorum.
Gerçekten ikinci yarıda çok savaştılar. Galibiyeti bile kaçırdılar. Hagi'nin oğlu İanis Hagi, Hagivari bir gol attı. Bu sezonun en güzel gollerinden birini izledik! Ne de olsa babasının oğlu!
MUSTAFA ÇULCU - ŞANSALAN İŞİ ÇÖZMÜŞ
Ali Şansalan şüphesiz ligin en tecrübeli isimlerinden. İşi çözmüş. Faul ve kart tasarruflarına baktığımızda çağdaş değil ama ülke iklimine uygun. Kafasına göre takıldığını kendi yöntemleri ile maç yönettiğini görüyoruz. Zaten o da "Ver Ali'ye maçı dert etme. Hangi maç olursa olsun sorunsuz biter rahat olun" diyormuş! Öyle de oldu. Hakemin konuşulmayacağı ülke atmosferine uygun sorunsuz bitti. Tek spesifik pozisyon 5'te RuanPina mücadelesinde Alanyaspor penaltı bekledi. Hakem sahada penaltı verse hayır diyemeyiz ama onun kararı devam. VAR karışmaz.
Trabzonspor tam bir teknik direktör oyun felsefesi ve oyuncu becerilerinin bütünleştiği takım olmuş. Maça baskılı ve istekli başladı. Onana'dan başlayan atak Mustafa'nın taşıdığı top ve Onuachu'nun alışı, dönüşü, vuruşu ve golü ile sonuçlandı. Alanyaspor'un üç pasta böyle bir gol yemesi asla kabul edilemez! Kalede Onana, merkezde Oulai önde Onuachu gibi oyuncular iyi oldukları sürece oyunun kaderini belirleyen aktörler. Tabii ki bu oyun ve tempo hedef için Trabzonspor açısından yeterli değil.
Alanyaspor ikinci yarıya önde baskı ile çok istekli ve coşkulu oynayarak Hagi'nin müthiş vuruşu ile beraberlik golünü buldu. Daha fazla rakip ceza alanına girdi şut attı korner kullandı etkili oynadı. Trabzonspor'un savunmada eksik oyuncuları var lakin özellikle ikinci yarı geriye yaslanıp skor koruma düşüncesi etkisiz, silik futbol sorgulanmalı. İçerde bu beraberlik Trabzonspor adına sıkıntı yarattı.