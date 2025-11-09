Ancak Rıdvan Yılmaz'ın geriye gidişi endişe verici. 3 puan güzel ama oyun hâlâ güven vermiyor. Yine de ilk 30 dakikadaki o iştah ve disiplin umut vericiydi. Bu enerji 90 dakikaya yayılırsa Beşiktaş yeniden ayağa kalkar. Genç teknik adam Murat Kaytaz da maç öncesi ve sonrası açıklamalarıyla beğenimi topladı. Genç ve akademik kariyeri olan pırıl pırıl bir isim. Saha kenarında duruşu, özgüveni ve bilgisiyle Beşiktaş'a yakıştı.