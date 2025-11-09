Spor yazarları Antalyaspor - Beşiktaş maçını yorumladı!
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Hesap.com Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşmasını çarpıcı ifadelerle yorumladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Aptallığın en büyük kanıtı, aynı şeyi defalarca deneyip farklı bir sonuç almayı beklemektir" der Albert Einstein… Abraham'dan ne köy olur ne de kasaba… Bilal Toure yarım yamalak bir kanat ve oyun aklı sıfır… Rashica ise bal yapmayan arı… Jota Silva yukarıda saydığım tüm isimleri susuz götürür, susuz getirir… Rafa Silva ise gelmiş geçmiş en özel 10 Beşiktaşlı arasına girecek klasta bir oyuncu… Hal böyleyken Sergen Yalçın'ın ikisini de yok sayması bana göre futbol aptallığının ötesinde ihanettir… Futbola ihanettir, kendine ihanettir… Her yazımda Jota Silva'yı onlarca kez vurguladım ama Sergen Yalçın sırf kendisi istemediği halde alındığı için bu oyuncuya takmıştı ve oynatmıyordu. Öyle ki, Jota toplam bir maçlık süre almadan iki gol attı, en az iki de net pozisyonu var…
Yazıklar olsun… Futbolun gerçeklerine sırt çevirip egolarının peşine düşen tüm teknik adamlara bir değil bin kez yazıklar olsun. Antalya karşısında ligin en rahat ilk yarısını oynadığı Kartal ve iki gol attı. İkinci başlarında Rıdvan'ın takım arkadaşlarına uzak, rakibe yakın pasını kapan Boli golü atınca işin şekli değişti. Antalya sahanın her yerinde baskı uygulayıp beraberlik golünü ararken Beşiktaş top çıkarmakta zorlandı. O sıralarda adeta Düden Şelalesi yakınlarında piknik yapmakta olan Abraham nedeniyle takım bir kişi eksik gibiydi.
Görüntü öyleydi ki, Beşiktaş yine kazanamayacaktı… Baktı pabuç pahalı Sergen Yalçın, hiç istemeden de olsa Jota Silva'yı kurtarıcı olarak sahaya sürdü. Silva'da kendisini hiç istemeyen hocasını kurtardı… Beşiktaşlılar Sergen Yalçın'ın Rafa ve Jota'ya yaptıklarını hiç unutmayacaklar bundan eminim.
SİNAN VARDAR - HELE ŞÜKÜR BEŞİKTAŞ!
Beşiktaş, Antalya deplasmanına fırtına gibi başladı. Takım olarak arzu, istek ve enerji tavan yaptı. Abraham'ın erken golü hem takıma hem taraftara moral verdi. Siyahbeyazlı futbolcuların gözündeki ciddiyet ve oyundaki disiplin, özlenen Beşiktaş'ı hatırlattı. Cengiz Ünder her zamanki gibi farkını gösterdi. Kornerden yaptığı müthiş ortada Djalo'nun golüyle Beşiktaşlıları keyiflendirdi. El Bilal Toure savunmayı zorladı, Cerny ise oyunu aklıyla yönlendiren isimdi. Bu üçlü, ilk yarının kilit oyuncuları oldu.
Ancak ikinci yarıda sahada bambaşka bir Beşiktaş vardı. Topu ve oyunu rakibe veren, temposu düşen bir takım izledik. Ligin formsuz ekiplerinden Antalyaspor bile bu düşüşten cesaret aldı. Boli'nin golüyle umutlanan ev sahibi, Jota Silva'nın son dakikadaki golüne kadar Beşiktaş'ı zorladı. Bu takımın en büyük problemi istikrarsızlık! Bir devre fırtına gibi oynayıp diğer devre oyunu bırakmak, Beşiktaş'a yakışmıyor. Cerny mutlaka sahada kalmalı, Jota Silva daha fazla süre almalı.
Ancak Rıdvan Yılmaz'ın geriye gidişi endişe verici. 3 puan güzel ama oyun hâlâ güven vermiyor. Yine de ilk 30 dakikadaki o iştah ve disiplin umut vericiydi. Bu enerji 90 dakikaya yayılırsa Beşiktaş yeniden ayağa kalkar. Genç teknik adam Murat Kaytaz da maç öncesi ve sonrası açıklamalarıyla beğenimi topladı. Genç ve akademik kariyeri olan pırıl pırıl bir isim. Saha kenarında duruşu, özgüveni ve bilgisiyle Beşiktaş'a yakıştı.